شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار مواد البناء بالسوق المحلى اليوم.. والأسمنت بـ 630 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار مواد البناء اليوم الأحد 9-8-2020 شهدت استقرارا في السوق المحلى وفي جميع الخامات.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

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وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9750.

يذكر أن مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أعلن عن تضامنه الكامل مع شعب لبنان الشقيقة في الانفجارات التى شهدتها منطقة مرفأ بيروت وما خلفته من خسائر في الأرواح وفي إعداد المصابين ودمار للمنطقة.

وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة يتقدمون لشعب لبنان الشقيقة بخالص العزاء والمواساة لضحايا الحادث الأليم لما خلفه من قتلي ومصابين، داعين الله عز وجل للبنان وشعبها الشقيق الاستقرار والأمن وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاف العاجل للمصابين.