شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. المجمد بـ 35 جنيها والبلدي بـ 28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-8-2020 استقرارا في السوق المحلي وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن السوق المحلى يشهد استقرارا من حيث العرض والطلب وهو ما انعكس على السعر حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء سحبت21 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي، وأسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها، بينما سجلت الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك.

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وكانت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أكدت أن الاستثمار الداجني في مصر، سيشهد تقدما كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن إنتاج وصناعة الدواجن في مصر تسير بخطى ثابتة من أجل القدرة على المنافسة الخارجية.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة، إن إعلان الاكتفاء الذاتي من الدواجن ووجود فائض صالح للتصدير أصبح لدي المنتج المصري مساحة للتصدير في الدول المجاورة وهو ما سيزيد من الإنتاج المحلى من خلال دخول استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل إضافية المصريين خلال المرحلة القادمة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صناعة الدواجن المصرية ستنافس كبرى الشركات العالمية قريبا، مشيدا بجودة الإنتاج المحلى، قائلا: "جودتنا تتفوق على شركات كبرى لديها أسواق خارجية متعددة، في حين أن أسعار الإنتاج المصري ليست أكثر قليلا ولكن الجودة تعوضها".