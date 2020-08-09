شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترى تسارعا فى الطلب النفطى مع تخفيف الإغلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنه يلحظ تعافيا فى الطلب على النفط بآسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وأبلغ الصحفيين، خلال مؤتمر بالهاتف، عقب إعلان نتائج الشركة "انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. نرى تحسنا فى آسيا وفى أسواق أخرى.. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب."
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