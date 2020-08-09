شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترى تسارعا فى الطلب النفطى مع تخفيف الإغلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنه يلحظ تعافيا فى الطلب على النفط بآسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

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وأبلغ الصحفيين، خلال مؤتمر بالهاتف، عقب إعلان نتائج الشركة "انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. نرى تحسنا فى آسيا وفى أسواق أخرى.. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب."