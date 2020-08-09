شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.23% بالمستهل بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسراً 21.51 نقطة ليصل إلى مستوى 9390.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.2 مليون سهم بقيمة 158.7 مليون ريال عبر تنفيذ 2611 صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهماً، واستقر سهمين، وهبط قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.31%، 0.51%، على التوالي،

ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

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تراجعت أرباح 14 شركة مدرجة ببورصة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ حققت هذه الشركات صافي ربح بلغ 10.3 مليار ريال قطري خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 13.1 مليار ريال قطري خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بإجمالي تراجع قدره 2.8 مليار ريال قطري، بحسب إحصائية أعدها الخليج 365.

وتصدرت مجموعة QNB، صافي أرباح الشركات القطرية، بإجمالي بلغ 6.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي أرباح 7.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، تلاها شركة Ooredoo وحققت صافي ربح بلغ 818 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 841 مليون ريال قطري، وفي المركز الثالث البنك التجاري وحقق صافي ربح بلغ 901.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 948.2 مليون ريال قطري، وجاء في المركز الرابع بنك الدوحة وحقق صافي ربح بلغ 501 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بلغ 519 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.