شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وانخفاض أرباح "أرامكو" بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحاً 21.49 نقطة ليصل إلى مستوى 7521.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.64% رابحاً 51.96 نقطة ليصل إلى مستوى 8180.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 74 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.10%.

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وقفز 142 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تكوين" بنسبة 7.60%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.51%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 5.62%، فيما تراجع 34 سهماً على رأسها سهم "طيبة" بنسبة 1.17%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 0.96%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 0.95%، فيما تصدر سهم "مكة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 125.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، عن تحقيق إيرادات بقيمة 348.8 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 556.11 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 37.278%، وبلغ صافي الربح 87.1 مليار ريال سعودي مقابل 175.87 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 50.474%، ويعود سبب الانخفاض لأثر انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل في عام 2020، وقد قابل ذلك بشكل جزئي انخفاض في ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.