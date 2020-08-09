شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلفت الأسبوع الماضي على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1892 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4147 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2445 نقطة.

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وفي سياق متصل، سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة لهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذا باعت إدارة البنك التجاري الدولي 8500 سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 63 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة 16 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالى.

وفى السياق ذاته، أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن شراء شركة حسن علام العقارية، عدد 5.9 مليون سهم بسعر 12.95 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 76.1 مليون جنيه، لترفع نسبة مساهمتها من 2.22% إلى 3.90%، مع حصص لمجموعات مرتبطة لشركة أكت فاينانشال للاستشارات 4.21%، شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة بنسبة 2.71%، محمد مدحت حسن علام بنسبة 0.53%.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة السويدى إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، لصالح الشركة الوطنية للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإنشاء محطة محولات جهد 220 فى مدينة كاسومباليسا، مقاطة أوت-كاتانغا بقيمة 38.6 مليون دولار أمريكى.