شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء تبدأ إجراءات الدخول في المشاركة بتأسيس ثلاثة شركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن البدء فى إجراءات الدخول في المشاركة بتأسيس ثلاثة شركات، مقرها الرياض، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 6 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم تأسيس شركة مساهمه مقفله تعمل في مجال إنشاء المدارس العالمية والأهلية والمعاهد التعليمية ومراكز التدريب، برأس مال وقدره 500 ألف ريال.

وبحسب البيان، ستكون هذه الشركة مملوكة بنسبة 75% للشركة الوطنية للبناء التسويق سيتم تغطيتها من الايرادات الذاتية للشركة، ومملوكة بنسبة 25% بمشاركة فهد ثنيان بن فهد الثنيان، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

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كذلك سيتم تأسيس شركة مساهمه مقفله تعمل في مجال تقنية المعلومات، وشبكات نقل البيانات والهاتف والسيرفرات، كاميرات المراقبة والاتصالات السلكية واللاسلكية برأس مال وقدره 500 ألف ريال، مملوكة بنسبة 50% للشركة الوطنية للبناء التسويق وبنسبة 50% بمشاركة فهد ثنيان بن فهد الثنيان.

هذا وسيتم تأسيس شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وإقامة المراكز والمستشفيات الطبية وتشغيلها، برأس مال وقدره 500 ألف ريال، مملوكة بنسبة 50% للشركة الوطنية للبناء تغطى وبنسبة 50% بمشاركة فهد ثنيان بن فهد الثنيان.

وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة قد أجمع على اتخاذ هذه القرارات من منطلق مواكبة رؤية المملكة 2030 بشأن الاستثمارات والمشروعات الجديدة الخاصة والتي ستساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر على الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للبناء والتسويق حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال العام 2018.