شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب توقع مذكرة تفاهم مع الخبير المالية للاستحواذ على عدد من الشركات التعليمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الخبير المالية للاستحواذ على محفظة تتكون من عدد من الشركات التعليمية المملوكة من قِبَل صناديق خاصة تديرها شركة الخبير المالية.

وأفادت الخليج، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها اتفقت مع الخبير المالية على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون مقابل الاستحواذ الذي تقوم شركة الخليج بدفعه لشركة الخبير المالية عبارة عن جزء يتم دفعه بشكل نقدي والجزء الآخر عن طريق مبادلة أسهم في الخليج للتدريب.

ومن المقرر أن تُحدد الصفقة إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين لیكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ على سبع مدارس تقع في كلاً من مدينة الرياض وجدة وينبع والخبر، وبعدد طلاب يبلغ أكثر من 11.6 ألف طالب وطالبة.

وبحسب البيان، يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، علماً بأن الطرفين اتفقا على أن يكون تحديد قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

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هذا وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً لهذه الصفقة.

يُذكر أن شركة الخبير المالية هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، يقع المقر الرئيسي للخبير المالية في مدينة جدة ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخليج للتدريب والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإيردات في هذا الربع مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة تأثير جائحة كورونا. بجانب ارتفاع تكلفة الإيرادات لهذا الربع عن الربع المماثل من العام السابق.