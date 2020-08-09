شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكو تتراجع 73% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 70.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 53.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 181.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئيًا الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وتراجعت المبيعات إلى 123.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 286.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 87.1 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 175.9 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو