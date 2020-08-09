شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المصافي تتراجع 30.5% بالربع الثاني لانخفاض توزيعات الأرباح المستحقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المصافي العربية السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، تراجع أرباحها بنسبة 30.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 7.6 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 7.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 10.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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