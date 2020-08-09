هل يتجه الكونجرس للقضاء بحسب الدستور الأمريكي لمواجهة ترامب؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في غياب اتفاق في الكونجرس، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة أصدرها بمرسوم رئاسي، لمصلحة ملايين الأمريكيين المهددين بالطرد من بيوتهم والذين يعانون البطالة بسبب الوباء.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في منتجع الجولف الذي يملكه في بدمينستر في ولاية نيوجيرزي «كفى. سننقذ الوظائف الأمريكية وسنقدم المساعدة للعمال الأمريكيين».

ووقع الرئيس الأمريكي 4 وثائق تنص على تخفيف أعباء عن الأجور، وتمديد تعويض البطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع وحماية المستأجرين المهددين بالطرد من بيوتهم وتأجيل تسديد قروض الطلاب.

وبينما يبدو عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في طريقه لتجاوز الخمسة ملايين وبلغ عدد الوفيات 160 ألفاً، كان البيت الأبيض والديمقراطيون يخوضون منذ أسبوعين مفاوضات للتوصل إلى خطة واسعة لدعم الاقتصاد.

لكن قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية وبينما انتهت مهلة الإجراءات الأولى في 31 تموز/يوليو، لم تسفر هذه المناقشات عن أي نتيجة.

وأكد ترامب، أن قراره تجاوز الكونجرس عبر توقيع هذه الأوامر الرئاسية، سيسمح «بتوزيع الأموال بسرعة».

في الواقع، ستواجه هذه الأوامر اعتراضات في القضاء على الأرجح لأن الكونجرس، حسب الدستور الأمريكي، هو المخول اتخاذ معظم القرارات المتعلقة بالميزانية.

ولم يكن تمديد هذا التعويض الذي منع وقوع العديد من الأسر في الفقر، موضع نقاش في الكونجرس، بل قيمته هي التي كانت واحدة من نقاط الخلاف الأساسية.

فقد اقترح الجمهوريون خفضها إلى مئتي دولار بينما يريد الديمقراطيون إبقاء قيمتها 600 دولار.

وأعلن ترامب أن المبلغ المخصص هو 400 دولار، لكن هذا المبلغ قد يصبح في نهاية المطاف 300 دولار، لأن الدولة الفيدرالية لا تدفع سوى 75% منها وعلى الولايات تسديد الـ25% المتبقية.

أما الإجراء الثاني فينصّ على تخفيف الأعباء عن أجور الأمريكيين التي لا تتجاوز مئة ألف دولار سنوياً. وقال ترامب «إذا فزت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، فسألغي هذه الأعباء».

وهذا الإجراء الذي يعارضه العديد من الجمهوريين والديمقراطيين لا يؤدي سوى إلى تأجيل دفع هذه الضرائب، ولا يلغيها.

وكلف ترامب أيضاً وزارتي الإسكان والصحة ومركز مكافحة الأمراض «التأكد من تمكن المستأجرين وأصحاب الأملاك من البقاء في بيوتهم»، بينما ينص الإجراء الرابع على تعليق تسديد قروض الطلاب حتى نهاية العام وخفض معدل الفائدة إلى الصفر.

وكانت المعارضة الديمقراطية تمارس ضغوطاً من أجل خطة مساعدة هائلة بقيمة ثلاثة آلاف مليار دولار لتحفيز الاقتصاد وإعادة تمويل جهاز البريد الأمريكي في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية، وتمديد المساعدة بقيمة 600 دولار أسبوعياً للعاطلين عن العمل.

ويرفض الديمقراطيون خطة الجمهوريين التي تبلغ قيمتها ألف مليار دولار.

(أ ف ب)