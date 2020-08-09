«أرادَ» تطلق مجمّع «سراب 2» في الجادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أرادَ» إطلاق مجمّع «سراب 2» ويضم 114 فيلا ومنزلاً متلاصقاً ضمن بيئة خضراء ومنسقة، وستكون الوحدات متوفرة للبيع اعتباراً من يوم الاثنين 10 أغسطس الجاري.

وتضم «سراب 2» باقة من الخيارات السكنية المتنوّعة التي تشمل منازل متلاصقة من غرفتين وثلاث غرف نوم، وفللاً شبه مستقلّة وفللاً مستقلّة من أربعة غرف نوم، ويستهدف المجتمع الجديد الموظفين والمتزوجين حديثاً والعائلات الكبيرة، حيث سيحظى الجميع بمزيجٍ متناغم من الخصوصية وأساليب الحياة العصرية نظراً للموقع المميز ضمن واحد من أبرز المشاريع متعددة الاستعمالات والأسرع نمواً على مستوى المنطقة.

وسيستفيد القاطنون في «سراب 2» من باقة من المرافق الترفيهية والخدمية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك نوادي لياقة بدنية منفصلة للرجال والسيدات، ومسبح، ومنطقة مغامرات للأطفال، وملاعب سلة وسكواش، ونوادي لياقة خارجية، ومسجد، ضمن بيئة خضراء وأجواءٍ رائعة. كما سيتمتع المالكون بوصولٍ مباشر إلى الحدائق والمتنزّهات العامة من عتبات أبواب حدائق منازلهم.

وجاء إطلاق «سراب 2» عقب النجاح الكبير الذي حظيت به منازل «سراب 1»، إضافة إلى الطلب المتنامي على وحدات الجادة والأداء القوي الذي تتمتع به سوق الشارقة العقارية.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «من المبشّر رؤية هذا الأداء القوي للسوق العقارية في إمارة الشارقة ولا سيّما في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث شهدت هذه السوق ثباتاً واستقراراً وحافظت على ارتفاع قيمة الأصول العقارية فيها على مدى العقد الماضي».

وأضاف «لقد خططنا لإطلاق هذا المجتمع السكني الجديد خلال الربع الرابع من هذا العام، إلا أنّنا ارتأينا تقديم موعد الإطلاق نظراً للإقبال الكبير من جانب المستثمرين والمشترين على الوحدات في مشروع الجادة، ولا شك في أنها فرصة فريدة لشراء عقارٍ في مجتمعٍ عصري للفلل في الجادة، حيث يمتاز المشروع بتكامل مرافقه وخدماته ذات المستوى العالميّ، وأنا على ثقة من الأصداء الإيجابية التي ستحظى بها منازلنا الجديدة لدى الجميع».

وقد تكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بافتتاح مجمّع مدار بالجادة في شهر فبراير الماضي، حيث استقبل أكثر من 300 ألف زائر حتى الآن، وقد ساهم الافتتاح الناجح لمجمّع مدار بالجادة، الوجهة الترفيهية الجديدة في الإمارات، بزيادة المبيعات في المشروع.