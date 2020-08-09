«طاقة» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة أبوظبي للنقل والتحكم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن تعيين د. عفيف سيف اليافعي في منصب الرئيس التنفيذي لشركتها التابعة، أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، حيث سيعمل اعتباراً من اليوم، على تعزيز الدور الحيوي الذي تضطلع به شركة «ترانسكو» في إطار مسيرة التحوّل التي يشهدها قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: يسعدنا الترحيب بالدكتور عفيف في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسكو»، وإن السجل الحافل للإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية في قطاع الطاقة، إلى جانب خبرته التقنية العميقة ومهاراته القيادية المؤثرة، ستمكنه من قيادة «ترانسكو» نحو تعزيز دورها المساهم بضمان تأمين واستقرار القطاع حتى يحافظ على قدراته كمنظومة تتسم بالفعالية، والكفاءة، والاستدامة، وتحقق القيمة، والقدرة على تحقيق التطلعات المستقبلية.

من جهته، قال د. عفيف سيف اليافعي: «أتطلّع قُدماً لتولي هذا الدور القيادي في«ترانسكو» والمساهمة في دعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق التحوّل في قطاع الماء والكهرباء، إلى جانب تحقيق رؤية الشركة والتزامها بالاستدامة والتميز في عملياتها التشغيلية».