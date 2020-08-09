شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين بنسبة 0.14% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 1.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1290.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 97 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.47% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%.

وكانت شركة إنفستكورب، قد أعلنت عن نتائجها المالية للأشهر الإثنى عشر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ صافي الخسائر 165 مليون دولار للسنة المالية 2020 مقابل صافي ربح 131 مليون دولار للسنة المالية 2019، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 2.57 دولار مقارنة بربحية 1.47 درهم خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي الخسارة العائد إلى أسهم الشركة الأم 210 مليون دولار مقابل صافي أرباح 124 مليون درهم.

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وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق المساهمين غير المسيطرة) 867 مليون دولار في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة ب1.145 مليار دولار في 30 يونيو لعام 2019، بنسبة انخفاض 24%، وبلغ إجمالى الأصول في نهاية للسنة المالية 2020 ما مجموعه 2.123 مليار دولار مقابل 2.361 مليار دولار في السنة المالية 2019 بنسبة انخفاض 10%، وتبلغ توزيعات الأرباح المقترحة على الأسهم الممتازة والعادية 22 مليون دولار للسنة المالية 2020، ما يعادل 0.10 دولار للسهم العادي مقابل 0.30 دولار للسهم العادي للسنة المالية 2019.

كما أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، عن تحقيق أرباح صافية في محفظة المساهمين بلغت 1.360 مليون دينار بحريني خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل صافي أرباح 1.289 مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 6%، وحققت سوليدرتي فائضا بلغ 53 ألف دينار بحريني مقابل فائض بلغ 14 ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 279%، مرجعة هذا التحسن في صافي الربح إلى التحسن في الفائض الفني خلال عام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019.