شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للسياحة: 783.5 مليون جنيه لتطوير الفنادق التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، تطوير الفنادق التاريخية، وإعادة بناء بعض الفنادق الأخرى فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول والحفاظ على الموارد.

وكشفت بيانات القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار استثمار نحو 783.5 مليون جنيه فى تطوير الفنادق التاريخية وتحديث الشركات.

وبحسب الموازنات التقديرية للعام المالى 2019-2020 فإن الشركة المصرية العامة للسياحة "إيجوث" بدأت فى استثمار نحو 490 مليون جنيه فى استكمال مشروع تطوير الفنادق التاريخية.

فيما تستثمر شركة مصر للفنادق نحو 158.4 مليون جنيه فى تطوير فندق دهب وأعمال تطوير فندق الريتز كارلتون.

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ووفق البيانات فإن شركة مصر للسياحة تستثمر نحو 130.7 مليون جنيه فى أعمال تطوير فندق بورسعيد ورومانس وتدعيم أسطول النقل السياحى واستكمال أعمال شبكة الدفاع المدنى فى برج مصر للسياحة.

وفيما يتعلق بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية فإنها تستثمر نحو 3.5 مليون جنيه فى تطوير منطقة المعمورة وغيرها من الخدمات.

وفيما يتعلق بشركات التجارة التابعة للقابضة للسياحة فإن شركة بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون تستثمر 719 ألف جنيه و50 ألف جنيه لشركة مصر للصوت والضوء والسينما.

وأوضحت البيانات أن شركات القابضة للسياحة والفنادق تستهدف تحقيق نحو 3.8 مليار جنيه وفق موازنات العام المالى 2019-2020، وتستهدف تحقيق ربح 943.2 مليون جنيه. يشار أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على شركات السياحة التى تراجعت إيراداتها بشكل كبير.