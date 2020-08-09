شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الزور للطاقة تحصل على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها 16 أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، عن حصولها على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها في السوق الأول،‏ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس 2020.

وبذلك ستصبح أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت، بحسب صحيفة الرأي.

ووافقت هيئة أسواق المال في الكويت في مايو الماضي على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وكانت شركة البورصة قد أعلنت أنها على تواصل مستمر منذ يناير الماضي مع مستشار الادراج شركة الوطني للاستثمار، عقب نجاح الاكتتاب العام في شركة الزور، والتي اكتتب فيها نحو 127 ألف مواطن وبنسبة تغطية 127% من الأسهم المطروحة.

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يذكر أن رأسمال شركة شمال الزور الأولى يبلغ 110 ملايين دينار، فيما تم الاكتتاب العام على نسبة 59% من رأس المال بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50% من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 وتم تغطيته بمعدل 127% وشارك فيه أكثر من 127 ألف مواطن.

والنسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50%، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%).

ويملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40% ممثلاً بتحالف مكون من كل من شركة "إنجي" الفرنسية، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.