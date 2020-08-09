شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تثبت تصنيف "سابك" مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني الممنوح للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند الدرجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن تصنيف "سابك" يتوافق مع تصنيف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" وذلك بعد استحواذ الأخيرة على 70% من "سابك"، بحسب صحيفة مكة.

وتوقعت فيتش أن تنخفض إيرادات "سابك" لعام 2020 بنسبة 25%، وأن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2020 ​​إلى حوالي 20% بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وفي الشهر الماضي، أكدت شركة إتقان كابيتال أنه على الرغم من أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تتمتع بمركز مالي قوي من حيث الموجودات والسيولة النقدية، إلا أنها تتوقع أن تواجه ربحية سابك صعوبات خلال العامين المقبلين، بسبب الضغوط الواقعة على الطلب والأسعار بسبب انتشار جائحة كورونا.

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وأشارت شركة الأبحاث إلى أنها بدأت تغطيتها لسهم سابك بالتوصية بخفض المراكز مع سعر مستهدف لمدة 52 أسبوعاً عند 77.4 ريال سعودي وهو ما يمثل انخفاضاً محتملاً بنسبة 31.1% مقارنة بسعر السهم وقت التقييم عند 89 ريالاً سعودياً.

وأوصى مجلس إدارة "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير 2020 والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.