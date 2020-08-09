شكرا لقرائتكم خبر عن حاملو سندات تنموية بالسعودية يحولونها إلى صكوك ادخارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حول نحو 80.8% من حاملي السندات التنموية للحكومة السعودية ممتلكاتهم من السندات المقومة بالريال إلى صكوك ادخارية.

وبلغ إجمالي قيمة السندات الخمسية، التي يحين أجل استحقاقها في 2020 نحو 42.3 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبناء على طلبات المستثمرين أوائل العام الجاري لجهة الإصدار، تم إصدار صكوك جديدة أواخر يوليو بقيمة 34.2 مليار ريال لتكون بديلة عن ممتلكاتهم من السندات الخمسية، التي يحين آجل سدادها هذا العام.

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يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في أغسطس، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر من هذا العام 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي تلك العملية يبلغ قيمتها 34.260 مليار ريال سعودي. مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، أصدرت الجهة المصدرة، بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكًا جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية.

وقسمت إصدارات الصكوك الجديدة الى أربع شرائح حيث إن الشريحة الأولى بقيمة 8.97 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024م. وصدرت الشريحة الثانية بقيمة 6.02 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028م