شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 9 حتى 13 أغسطس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة عذيب للإتصالات، جازادكو، الحكير، الوطنية للبناء والتسويق.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة عذيب للاتصالات "جو"، يوم الإثنين، المُقبل، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي نفسه.

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وتعتمد الجمعية العمومية لشركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، يوم الأربعاء، تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بأغراض الشركة، تداول الأسهم، صلاحيات المجلس واجتماعاته، وتعارض المصالح.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، يوم الأربعاء المُقبل، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 12 أغسطس المُقبل ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 11 أغسطس 2023.

كذلك تصوت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، يوم الخميس المُقبل، على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من عام 2021 وتحديد أتعابه.