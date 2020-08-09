شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة بشركات التشييد والتعمير والإسكان الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏كشفت بيانات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة بدأت فى استثمار نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020 تم تنفيذ عدد من الاستثمارات، وجار استكمال بقية الاستثمارات خلال العام المالى الحالى.

وبحسب البيانات فإن شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، تقوم باستثمار نحو 320 مليون جنيه فى إحلال وتجديد بعض الأصول بجانب استثمارات عقارية. فيما تستثمر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم نحو مليار جنيه.

وبحسب الموازنات التقديرية للشركات خلال العام المالى 2019-2020، فإن شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلحة سوف تستثمر نحو 7.2 مليون جنيه وتستثمر شركة العبد نحو 23 مليون جنيه، أما شركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو تستثمر نحو 90 مليون جنيه فى عمليات تجديد أصول وعقارات، بجانب استثمار شركة اطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى نحو 24 مليون جنيه.

وأوضحت البيانات أن الشركة المصرية العامة للمبانى تستثمر نحو 90 مليون جنيه وتستثمر شركة العربية للأساسات فيبرو 5 ملايين جنيه، كما تستثمر شركة العامة للإنشاءات رولان 21.7 مليون جنيه، وتستثمر شركة القاهرة العامة للمقاولات 33.1 مليون جنيه علاوة على 5 ملايين جنيه استثمارات بالمكتب العربى للتصميمات الهندسية.

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فيما تستثمر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 22 مليون جنيه، وتستثمر شركة المعادى للتنمية والتعمير نحو 2.5 مليون جنيه فى إحلال وتجديد أصول، ومثلها شركة النصر للإسكان والتعمير.

وبالنسبة لشركات الكهرباء التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تستثمر شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية هايديلكو نحو 53 مليون جنيه وتستثمر شركة العامة للمشروعات الكهربائية إيليجكت نحو 17 مليون جنيه.

وتستثمر شركة رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية نحو 18.3 مليون جنيه فيما تستثمر الشركة العربية للتجارة الخارجية وعمر افندى نحو 11.5 مليون جنيه.

وتشير البيانات إلى أن الشركات تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ نحو 21.5 مليار جنيه فيما تستهدف تحقيق أرباح تنصل لنحو 2.1 مليار جنيه.