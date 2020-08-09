شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق اللحوم اليوم الأحد 9-8-2020 استقرارا فى الأسعار فى الهايبر ماركت ومنافذ التوزيع الحكومية ومحلات الجزارة، وذلك وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو فيما سجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بين 130- 160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، السجق 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو.

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وكان تقرير صادر عن جهاز الإحصاء عام 2018 كشف بعض الأرقام الدقيقة، حول وضع إنفاق الشعب المصرى على الأطعمة، وكانت المفاجأة أن اللحوم تتصدر ترتيب الأطعمة الأكثر طلبا وإنفاقا فى مصر.

وفى برنامج "أسواق"، الذى يقدمه إسلام السعيد، على منصات ”الخليج 365” المختلفة، سنحاول إلقاء الضوء على حجم إنفاق الشعب المصرى على اللحوم، وسلع غذائية أخرى أبرزها الخضراوات والفاكهة، وكذلك الوصول إلى رقم تقريبى عن وضع استهلاك اللحوم خلال فترة عيد الأضحى.

والوصول إلى رقم حول استهلاك اللحوم فى مصر سنويا يتطلب معرفة حجم واردات اللحوم المجمدة وكذلك رؤوس الماشية الحية، إضافة إلى معرفة ولو تقديرية للإنتاج الريفى من المواشى، لكن هناك أرقاما كثيرة غير متوفرة من الجهات الرسمية.