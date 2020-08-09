شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.39% بما يعادل 0.32 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.07.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.42 ومستوى المقاومة 25.07.