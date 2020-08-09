شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم لازوردي (4011) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 8.70% بما يعادل 1.20 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المهم 14.00 والاستقرار أعلاه.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00.