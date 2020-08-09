شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي في طريقه لإغلاق فجوة سعرية – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المصافي (2030) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 41.50، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 5.07% بما يعادل 2.05 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسير السهم في طريقه الصحيح لإغلاق تلك الفجوة السعرية التي صنعها بتداولاته الأخيرة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 48.75 وهو المستوى الذي يغلق عنده تلك الفجوة السعريه السابق الإشارة إليها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 48.75.
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