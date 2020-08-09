الشرقية للتنمية يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم في تخطي مستوى المقاومة المهم 71.90 والإغلاق أعلاه، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.27% بما يعادل 3 ريال، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 71.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 86.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 80.00.
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