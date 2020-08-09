شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً مع ذلك بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.02، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.34 ومستوى المقاومة 15.00.