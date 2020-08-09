شكرا لقرائتكم خبر عن صدق وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم صدق (2130) في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تعود الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.80% بما يعادل 0.26 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.07.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 10.07.