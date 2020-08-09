شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اللجين (2170) مرة أخرى بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده أيضاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستفيد السهم من ذلك ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 0.10 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 28.50استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.50.
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