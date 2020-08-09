شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل تحقيق مكاسب ضئيلة متتالية – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده الطفيف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 29.71 نقطة، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 7,407.09، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,407.09.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,257.16 ومستوى المقاومة 7,600.00.