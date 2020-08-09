شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5484 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ومازال المؤشر يتحرك في نطاق ضيق للغاية على المدى اليومي مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للسوق، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 5300 ومستوى 5700 نقطة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,447 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,511 نقطة
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