شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 9411 نقطة خلال جلسة الخميس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 9500 نقطة، والذي يجب على المؤشر تجاوزه لمواصلة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، حيث في هذه الحالة سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,347 وبين مستوى المقاومة هو 9,477 نقطة