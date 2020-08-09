شكرا لقرائتكم خبر عن 17.8 مليار جنيه أرباح وزعتها شركات البورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 17.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، حيث وزعت الشركات أرباحاً بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهرى فبراير ويناير على التوالي، ووزعت 405 مليون جنيه منذ بداية أغسطس.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.

Advertisements

كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 597 مليار جنيه، بنسبة نمو 2% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 304.1 مليار جنيه إلى 310.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 475.1 مليار جنيه إلى 485.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.

يذكر أن البورصة المصرية، لم تتداول سوى 3 جلسات فقط هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الأضحى يوم الأحد والاثنين من بداية الأسبوع الجاري.