شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تغيرت نظرة العالم إلى الكمامات؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في الأيام القليلة الماضية شُوهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، وهما يرتديان الكمامة للمرة الأولى. ومثّل ذلك تغيراً جذرياً، فقد سبق لترامب أن سخر من الآخرين لارتدائهم الكمامة، وألمح إلى أن البعض قد يرتدونها للتعبير عن معارضتهم له على الرغم من الحقيقة القائلة، إن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض السارية والمعدية يوصي باستخدامها.

وفي الوقت ذاته، كانت الحكومة البريطانية مترددة في التوصية بارتداء أغطية الوجه، بينما أوصت كثير من الدول الأوروبية بذلك.

وكانت الحكومة البريطانية قد أمرت المواطنين بارتداء أغطية الوجه عند استخدامهم وسائط النقل العام في يونيو، وتقول الآن إن على البريطانيين ارتداء الأغطية عند دخولهم إلى المتاجر، وإلا ستفرض عليهم غرامات.

وكانت مراجع عدة، منها منظمة الصحة العالمية، قالت مبدئياً، إن ارتداء أغطية الوجه ليس نافعاً في منع انتشار فيروس كورونا، ولكن هذه المراجع توصي الآن بارتداء الأغطية في الأماكن المغلقة، وأمرت عدة حكومات بفرض ارتدائها.

وارتفع عدد الحكومات التي توصي مواطنيها بارتداء أغطية الوجه بشكل كبير في الأشهر الستة الماضية، فاعتباراً من منتصف شهر مارس، كانت 10 دول تقريباً قد أصدرت تعليمات توصي بارتداء أغطية الوجه. أما الآن، فيزيد عدد الدول التي توصي بذلك على 130 دولة، إضافة إلى 20 ولاية أمريكية، وذلك حسب ما تقول منظمة «Masks4All» التي توصي باستخدام أغطية الوجه المنتجة منزلياً أثناء فترة انتشار الوباء.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن وجهات نظر الناس قد تغيرت. فقد جاء في تقرير أعدته الجمعية الملكية البريطانية وهي واحدة من أبرز الهيئات العلمية في المملكة المتحدة أن «الدول التي ليس لديها تاريخ سابق في ارتداء الكمامات وأغطية الوجه عند الجمهور عموماً، زادت من استخدامها بسرعة مثل إيطاليا (83%)، والولايات المتحدة (66%)، وإسبانيا (64%).

ويبدو أن سبب هذه الزيادة يعود جزئياً على الأقل، إلى زيادة الفهم لأسلوب انتشار مرض «كوفيد 19».

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت مبدئياً، إن ارتداء الكمامات يجب أن يكون محصوراً في العاملين في المجال الطبي، أو الذين يعانون أعراضاً كالسعال أو العطاس.

ولكن في الأشهر الأخيرة، ظهرت أدلة كثيرة تشير إلى أن كثيراً من المصابين بالفيروس لا يُظهرون أية أعراض، ولكنهم ما زالوا معدين لغيرهم، وأن أغطية الوجه قد تمنع نقل العدوى من هؤلاء إلى الآخرين.

وفي غضون ذلك، زاد الوعي بأن خطر العدوى يرتفع في الأماكن المغلقة قليلة التهوية، وظهرت أدلة تشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق جزيئات دقيقة الحجم عالقة في الجو.

وتقول كيم لافوي، رئيسة قسم السلوك الطبي في جامعة «كيبيك» الكندية، إن هذا يعني أنه لو ارتدى الجميع أغطية الوجه، «سيقي ذلك من أكثر سبل العدوى شيوعاً من خلال القطرات الصغيرة، وإلى حد ما من العدوى بواسطة الجزيئات العالقة في الهواء».

وتضيف: «البحوث المتعلقة بأغطية الوجه قد ازدادت بما في ذلك الدراسات الاستقصائية التي توصلت إلى أن الدول التي توجد فيها معدلات عالية لارتداء الأغطية، تشهد أيضاً انخفاضاً نسبياً في عدد الإصابات».

إضافة إلى ذلك، يقول عدد من العلماء الآن، إن ثمة أدلة تشير إلى أن أغطية الوجه قد تحمي مرتديها، علاوة على حماية المحيطين بهم. وهناك تقبل متزايد بأن الوباء قد يبقى معنا لفترة طويلة؛ لذا فإن ارتداء أغطية الوجه قد ينظر إليه على أنه إجراء ضروري لمساعدة الناس على التأقلم مع هذا الواقع، وتقليل المخاطر، بينما تعيد المصالح والمدارس فتح أبوابها.

* «بي بي سي»