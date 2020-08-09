اقتصاد الإمارات بحاجة إلى منظومة تشريعية حديثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: عبير أبو شمالة

أكد الخبير القانوني حبيب الملا، أهمية تحديث التشريعات الراهنة الحاكمة للقطاعات الاقتصادية بما يواكب التغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية العالمية في ظل التحول الرقمي والمستجدات على مستوى متطلبات العمل.

وقال في حوار مع ”الخليج 365”، إن هناك حاجة إلى منظومة تشريعية متكاملة ترصد لأهداف الاقتصادية، وتعمل على تحقيقها. كما أن هناك حاجة ماسة إلى قانون ينظم أسواق المال في الدولة، لافتاً إلى أن غيابه كان سبباً لما تواجهه شركات مدرجة من أزمات. وطالب بقانون شركات يحل مكان القانون الحالي الذي لم يحقق الأهداف المرجوّة منه. وفي ما يلي نص الحوار:

ما هي أبرز التحديات القانونية على المستوى الاقتصادي في الدولة في المرحلة الراهنة؟

أكبر مشكلة اليوم تواجه المنظومة القانونية كلها أنه باتت هناك مستجدات كثيرة لم تكن موجودة أو مطروحة على الساحة في السنوات الماضية، أو في وقت صدور القوانين والتشريعات المعنية، وهذه المستجدات بحاجة اليوم إلى معالجة تشريعية جديدة، منها على سبيل المثال قانون العمل وصناديق المعاشات التقاعدية التي أصبحت مطلوبة بشكل كبير في الوقت الحالي، وكثير من الشركات تتجه إليها. فنظام نهاية الخدمة الذي ينص عليه قانون العمل، كان مناسباً في فترة معينة، لكن اختلفت طريقة عمل الشركات اليوم والأوضاع تغيرت، فلا بد من معالجة جديدة يتسنى لها استيعاب هذه المتغيرات الجديدة.

وعلى مستوى الأمن السيبراني على سبيل المثال، نرى أن طبيعة وسائل النصب والاحتيال تغيرت وصارت عابرة للحدود، وهنا يجب تطوير التشريعات لمعالجة هذه القضايا التي تحدث أجزاء منها في دول مختلفة في العالم. ونرى أن التشريعات كلها بحاجة إلى مراجعة، بما يجعلها مواكبة للمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية العالمية، فالتشريعات الحالية كانت مناسبة وخدمت الغرض منها بالفعل، لكن في ظل التحول المتسارع في المشهد العالمي لا بد من تطوير التشريعات من منظور كلي وشامل لتصبح أنسب لوقتنا الراهن.





أسواق المال



على مستوى البنية القانونية التحتية في الإمارات، برأيكم أين تكمن أبرز النقاط التي تحتاج إلى تعديل؟

شهدنا بالفعل تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة في التشريعات التي تحكم الاقتصاد المحلي، بما في ذلك قانون الإعسار للأفراد والشركات، وقانون الشركات، لكن تصوري بالنسبة لدولة مثل الإمارات التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، والاقتصاد عنصر أساسي فيها، ينبغي أن يكون هناك تركيز أكبر على صياغة المنظومة التشريعية الاقتصادية بشكل كامل، وليس جزئياً، فنحن اليوم في 2020 ولا زلنا نفتقر إلى قانون ينظم عمل أسواق المال، في الوقت الذي لدينا فيه أكثر من 4 أسواق مالية في الدولة، وهذا ما نتج عنه ما نراه اليوم من أزمات في شركات مدرجة.

ومن الصحيح أن هناك نظم الهيئات الرقابية على هذه الأسواق، لكنها ليست كافية، ونرى المشاكل والتحديات التي تواجهها شركات مدرجة، مما يتطلب وجود تشريع يسهم في حماية حقوق المساهمين.

ومن المهم أن تكون هناك نظرة شاملة للأهداف الاقتصادية المرجوة، وعلى ضوئها تتم صياغة المنظومة التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وصيانة النمو الاقتصادي المستدام. وهذا الأمر منوط بطبيعة الحال بوزارة الاقتصاد التي تقوم على وضع وصياغة هذه المنظومة.

في ظل القصور العالمي في منظومة القوانين التي تنظم التحول الرقمي، هل الإمارات قادرة على الأخذ بزمام المبادرة لصياغة هذه التشريعات؟

كانت الإمارات سباقة على مستوى الدول العربية إلى ما يخص التشريعات المرتبطة بالجرائم والعقود الإلكترونية، لكن كمبدأ لا يوجد ما يدعونا إلى إعادة اختراع العجلة، فهناك المبادئ العامة التي استقرت عليها الدول في ما يتعلق بالتحكيم والجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية؛ لذا يفضل أخذ هذه المبادئ وإدخال التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلباتنا في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وهذا ما حدث بالفعل على مستوى التحكيم؛ إذ تم اعتماد أجزاء من قوانين متعددة ليخرج القانون بصورة غير مرجوة، ربما يكون أفضل من الوضع السابق قبل طرحه، فوجود قانون أفضل من عدم وجوده، لكنه لا يلبي طموحات التحكيم في دولة الإمارات. هناك قانون نموذجي وضعته الأمم المتحدة للتحكيم واعتمدته معظم دول العالم، سواء كلياً أو جزءاً كبيراً منه، مع بعض التعديلات ليناسب البيئة في كل دولة.

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تعديل القوانين



أي القوانين برأيكم ما زالت تحتاج إلى تعديل أو تطوير في الدولة؟

قانون العمل يحتاج إلى تعديل كبير مع التغير التام للوضع في أسواق العمل عن آخر تعديل تم قبل أكثر من 20 عاماً، وقد رأينا البنية التشريعية المتميزة في مركز دبي المالي العالمي، ما يخلق تحدياً للشركات التي لديها مكاتب تابعة في المركز، وفي الوقت ذاته لديها شركات خارج المركز، مع تفاوت في المزايا للعاملين في المكانين. وهناك أيضاً قانون الشركات الذي نرى أنه لم يحقق النتيجة المرجوّة منه، وحان الوقت لإحلال قانون جديد مختلف في توجهه وفلسفته الاقتصادية محله، وأكبر دليل أنه لم يحقق أثراً ملموساً على اقتصاد الدولة. فقانون بأهمية قانون الشركات، يجب أن يسهم في حفظ النمو ومعالجة أوضاع الشركات المتوسطة والصغيرة؛ قانون الشركات يفترض فيه أن يحفز السوق وهذا ما لم نره.

كيف ينعكس التباطؤ الاقتصادي على أداء شركات الخدمات القانونية؟

الناس لديهم نظرة بوجود علاقة طردية بين التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أعداد القضايا. ربما يكون هذا صحيحاً على مستوى ارتفاع جزء من العمل يتمثل في المطالبات المالية، لكن حتى على هذا المستوى، تبقى الزيادة محدودة مع الافتقار إلى السيولة الكافية لعملية التقاضي. إن الجزء الأساسي من عمل الشركات القانونية، مرتبط بتأسيس الشركات وأنشطة الدمج والاستحواذ والإدراج في البورصة التي عادة ما تتباطأ بدورها مع تباطؤ النمو الاقتصادي؛ لذا يمكن القول إن الانتعاش الاقتصادي أفضل لشركات المحاماة من التباطؤ.



هل حقق قانون الإفلاس الأهداف المرجوّة؟



يرى د. حبيب الملا أن هناك حالات محدودة لجأت إلى قانون الإفلاس، ورداً على سؤال حول أسباب عدم اللجوء إلى قانون تم إصداره قبل سنوات، بالقول: «ما قلته منذ اليوم الأول لصدور القانون، أن المعيار الحقيقي هو مستوى لجوء الناس إلى هذا القانون، إذا لم يلجأ إليه العدد الكافي، فهذا يدل على عدم تحقيقه لأهدافه.»

وعن إمكانية أن يكون الأمر مرتبط بثقافة مجتمعية ترفض الاعتراف بالإفلاس، قال الملا: «لا. ليست ثقافة، فهناك حالات محدودة لجأت إلى القانون، لكن هناك مشكلة كان لا بد من العمل على معالجتها منذ البداية، تتمثل في تجريم الشيكات المرتجعة، فلن يفيد هنا وجود قانون إفلاس ما دام المتعثر سيتم تجريمه».

وأضاف: «من الصحيح أن هناك حالات استثنائية تطلب فيها المحكمة عدم أخذ إجراءات تجرم الشخص محل الدعوى، إلا إنه أمر غير ملزم بموجب القانون؛ أي أن المفلس يواجه جريمة جنائية في حال تعثر عن سداد شيك، وهذا خلل بنيوي أساسي في قانون الإفلاس. وتمت معالجة الأمر جزئياً في قانون الإفلاس للأفراد، لكنه لم يعالج بعد على مستوى الشركات.»