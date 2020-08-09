«غرفة عجمان» تتفقد أعمال 3 مصانع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

ضمن مساعي غرفة تجارة وصناعة عجمان لتعزيز تواصلها المباشر مع أعضائها من مؤسسات القطاع الخاص، قامت بتكثيف زياراتها الميدانية إلى عدد من مصانع الإمارة بهدف تعزيز الاتصال المباشر مع الأعضاء ورصد الأفكار والمقترحات والوقوف على تحديات القطاع الصناعي وسبل حلها.

وزار غالب خليفة المهيري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان مصنع «باور تيك لصناعة اللوحات الكهربائية» بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعبد الله عبد المحسن النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الاعضاء.

واطلع وفد غرفة عجمان على الخطة التشغيلية وخطوط الإنتاج وخطة المصنع لتطوير أعماله وتنويع الأسواق، وقدم مسؤولو المصنع عدداً من الأفكار والمقترحات البناءة الداعمة لتوفير مناخ اقتصادي جاذب في عجمان.

وقام وفد غرفة عجمان بزيارة مصنع بنتلي للملابس، حيث اطلع على الخطط التشغيلية والإنتاجية وأفضل الممارسات المتبعة والأسواق المستهدفة للمصنع، واستقبل الوفد ثابت السعدي الشريك التجاري الأول في المصنع.

وقام وفد غرفة عجمان بزيارة مصنع «جلف فوت وير» واستقبله أمين فيراني مدير عام المصنع، حيث تم تفقد أقسام المصنع وخطوط الإنتاج كما اطلع على الخطة المستقبلية والأسواق المستهدفة وتطلعات ومقترحات إدارة المصنع لنمو واستدامة القطاع الصناعي بشكل عام.