شكرا لقرائتكم خبر عن بافيت يُعيد شراء أسهم في «بيركشاير هاثاوي» بـ5.1 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «بيركشاير هاثاواي» أنها أعادت شراء كمية قياسية من الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2020، وسط تضرر الأرباح التشغيلية التي انخفضت 10% إلى 5.51 مليار دولار من 6.14 مليار دولار، عن نفس الفترة من العام السابق بسبب جائحة «كورونا». وقالت الشركة إنها أعادت شراء ما قيمته 5.1 مليار دولار من أسهمها من الفئتين «أ» و«ب» في مايو/أيار، ويونيو/حزيران.
يذكر أن هذه هي أكبر عملية إعادة شراء للأسهم على الإطلاق في فترة واحدة للملياردير وارن بافيت، بنحو ضعف ما اشترته المجموعة العملاقة في الربع الأخير من عام 2019 عند مبلغ 2.2 مليار دولار 2019. وعلى الرغم من عمليات إعادة الشراء القياسية للشركة، فقد نما المخزون النقدي ل«بيركشاير هاثاواي» إلى أكثر من 140 مليار دولار.
ويأتي ذلك وسط تراجع أسهم «بيركشاير هاثاواي» من الفئتين «أ» و«ب» بأكثر من 19% في الربع الأول، وتراجعها عن مؤشر «إس أند بي 500» خلال الربع الثاني بأكثر من 1%.
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