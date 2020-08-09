شكرا لقرائتكم خبر عن التخفيضات الموسمية والاحتفالات الوطنية ترفع الطلب على «اللوجستيات» 400% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يشهد قطاع الشحن و«اللوجستيات» في دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالاً كبيراً على تسليم البضائع والمنتجات، تزامناً مع المناسبات الوطنية، والاحتفالات العالمية، والعطلات الرسمية، ومواسم التنزيلات، ناهيك عن الزخم القوي، الذي تشهده مواقع التسوق الإلكترونية، ونمو الطلب على المنتجات والبضائع في ظل العروض والمنافسة الشديدة التي تلجأ إليها تلك المواقع ومنصات الشحن و«اللوجستيات» بشكل سنوي؛ لطرح آخر منتجاتها وعروضها أمام عملائها في شتى بقاع العالم.

لعل مناسبات «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الرقمي» والاحتفالات السنوية برأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد المجيد، والمناسبات الدينية بالنسبة للمسلمين على غرار شهر رمضان، إضافة إلى عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الوطنية؛ كاليوم الوطني لدولة الإمارات ، والمناسبات الشعبية، أبرز تلك المناسبات التي تجد مثل هذه المواقع والمنصات الرقمية فرصها القوية فيها؛ لتسويق منتجاتها وبضائعها في ظل الإقبال الكبير على طلب المنتجات، والاستفادة من العروض القوية والخصومات السنوية، مقارنة مع باقي أيام السنة.

الميل الأخير

أكد مديرون ورؤساء تنفيذيون لشركات شحن و«لوجستيات» ومنصات رقمية لتسويق المنتجات العالمية، أن مثل هذه المناسبات والفعاليات؛ تعد فرصة جيدة أمامهم، ولا تتكرر طيلة أيام السنة؛ حيث يرتفع الطلب على المنتجات والبضائع التي تسوق عبر الإنترنت، وزيادة النمو على الشحن والخدمات اللوجستية إلى العملاء ضمن مفهوم «الميل الأخير» بمقدار 400%؛ حيث تتسابق جل الشركات المتوسطة والصغيرة فيما بينها؛ لتقديم مثل هذه الخدمات اللوجستية إلى زبائنها، والاستفادة من حصة سوقية لها، مقارنة مع باقي الشركات الكبرى المختصة فــــي هذا الشان؛ مثـل: «أجيليتي»؛ «يو بـــــي أس»؛ «شيبا»؛ «فيديكس»؛ «دي أتش أل»؛ «أرامكس»، وغيرها الكثير من الشركات العالمية والإقليمية.

نمو قوي

قال برهان بن مينا الرئيس التنفيذي لمنصة «Shipa» الرقمية للتوصيل: حقيقة، لقد شهدنا زيادة في معدلات الشحن، تزامناً مع مواسم الأعياد والعطلات الرسمية في كل من الإمارات والكويت والسعودية.

وأضاف برهان بن مينا: وقد انعكس ذلك بصورة إيجابية على معدلات التوصيل اليومية، خاصة بسبب موسم التنزيلات في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن القول: إن العديد من عملائنا في الإمارات والكويت والسعودية، قاموا بزيادة معدلات الشحن الخاصة بهم بمقدار أربعة أضعاف، ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة، يمكننا القول: إن معدلات مبيعاتهم قد شهدت زيادة بنسبة 400% خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن مواسم التخفيضات على المنتجات خلال «الجمعة البيضاء» في الإمارات؛ قد ساهمت التخفيضات في تضاعف المبيعات عبر المواقع الإلكترونية لعدد من عملائنا من الشركات، بما انعكس على الأداء العام خلال الموسم بكامله؛ وذلك بالتزامن مع إطلاق بعض الشركات لعدد من المبادرات الفريدة خلال هذه الفترة؛ بهدف رفع نسبة المبيعات؛ مثل «تنزيلات ما قبل الموسم»، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على حجم الطلب على خدمات التوصيل لدينا.

ازدياد الطلب

واعتبر الرئيس التنفيذي لمنصة «شيبا» الرقمية للتوصيل، أن ثمة تحديات بالطبع تواجه شركات التوصيل للميل الأخير خلال فترات الذروة؛ نتيجة لازدياد الطلب، وتزايد المرتجعات إلا أنه خلال موسم الأعياد، عادة ما يكون المستهلكون والتجار أكثر تفهماً للتحديات التي تواجه مزودي خدمات التوصيل، وقد قامت «Shipa» للتوصيل، باستخدام التحليل المعلوماتي، وما تعلمناه من موسم العام الماضي في درء التحديات، وإدارة توقعات عملائنا من الشركات والمستهلكين قبل بداية موسم الأعياد خلال العام الماضي 2019.

شحنات مليونية

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قال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات لدى «فيديكس إكسبريس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تترافق مواسم ذروة البيع بالتجزئة فــي الأغلب مع زيادة كبيرة فـــي حجم الشحنات، فعلى سبيل المثال، شحنت شركتنا خلال فعالية «اثنين الإنترنت الرقمي Cyber Monday» الخاصة بمبيعات التجزئة، أكثر من 73 مليون طرد حول العالم.وأضاف هنيدي: يسهم تنامي التجارة الإلكترونية، وتوافر المنتجات من جهات البيع الإلكترونية العالمية، بمنح المستهلكين فرصة الحصول على منتجات من مختلف أنحاء العالم، علاوةً على أنه يتيح للشركات المحلية في دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى المستهلكين العالميين.

وأوضح نائب رئيس العمليات لدى «فيديكس إكسبريس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إنه يمكن لجهات البيع بالتجزئة عبر الخدمات التي نقدمها؛ مثل: FedEx Delivery Manager أن تمنح عملاءها المزيد من المرونة؛ من خلال تمكينهم من تحديد وقت ومكان عمليات التسليم الخاصة بهم من دون أي كُلفة إضافية.

تكنولوجيا وحداثة

قال باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي- أبوظبي: يعد موسم العطلات والأعياد في نهاية كل عام أحد أكثر أوقات السنة ازدحاماً، خاصة بالنسبة لقطاعي الشحن والبيع بالتجزئة؛ وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات والبضائع، وهذا الأمر ليس بالجديد على هذين القطاعين؛ لكن التطور التكنولوجي، وقدرة المستهلكين على الوصول إلى التقنيات الحديثة؛ انعكس بشكل كبير على واقع التجارة الإلكترونية في الإمارات خاصة، فأصبح التسوق وطلب المنتجات أكثر سهولة. ومن جهة أخرى، يتوقع المستهلكون اليوم عمليات تسليم أسرع، بما يتناسب مع إيقاع التطور التكنولوجي السريع.

وأضاف الدباغ: لا شك أن أيام التسوق التي باتت اليوم ظاهرة عالمية، هي إحدى أبرز المساهمين في نمو التجارة الإلكترونية، وعمليات التوصيل والشحن، مما دفع الشركات إلى تخصيص معظم مواردها ونشاطها؛ لتلبية احتياجات العملاء خلال هذه المناسبات.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي- أبوظبي: نحن في الشركة ومن منطلق حرصنا على موقف عملائنا في السوق نبقى دائماً على تواصل معهم، ونضع خبرتنا في هذا المجال بين أيديهم ونقدم لهم الاستشارات اللازمة بخصوص حركة تدفق البضائع، وتحديد أوقات التسليم بما يجعلهم على أهبة الاستعداد؛ لاستقبال مناسبات التسوق بشكل دائم.

وقال جان فرانسوا كوندامين، رئيس وحدة الأسواق الناشئة والعالية النمو لدى شركة «UPS»: «تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، فلا شك في الفرص والإمكانات الضخمة التي يوفرها هذا القطاع».

وأضاف: «نلتزم في شركة «UPS» في تمكين ودعم نمو هذه الشركات. ونهدف من خلال تسهيل عملية الشحن إلى أن نُثبت للشركات، لا سيما الصغيرة منها، بأنّه يُمكن لعمليات البيع العابرة للحدود أن تكون بذات السلاسة التي تتسم بها عمليات الشحن المحلية. وقُمنا بتصميم هذا التحديث الذكي؛ لمساعدة الشركات المتنافسة في الأسواق الإلكترونية المتنامية في وقتنا الراهن على تجنب المفاجآت التي من شأنها تهديد عملية البيع أو العلاقة مع العميل».

ومن المتوقع أن يتم هذا التحديث على مراحل طوال عام 2020، وسيساعد على تسهيل عملية الشحن الدولية؛ من خلال توجيه العملاء عبر تفاصيل العملية، وتزويدهم بالتحليلات الدقيقة الاستباقية حول إجمالي تكاليف عملية الشحن كاملةً، بما فيها الرسوم والضرائب؛ حيث يُتيح لشركات الشحن في المملكة العربية السعودية والكويت وعُمان ومصر والبحرين والإمارات إمكانية إخطار عملائها حول أيّ تكاليف إضافية قبل شحن الطرود الخاصة بهم. وستؤدي الإدارة المبسطة لكافة القواعد والأنظمة والأعمال الورقية إلى تزويد شركات الشحن بتجربة سلسة للغاية أثناء إعداد شحناتها الدولية.

فيما قال ناندو تشيزاروني، رئيس شركة «UPS»: «نشهد نمواً في مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم، والتي من المتوقع أن تبلغ 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2023، ونُدرك بأنّ العديد من الشركات ما تزال مترددة حيال مزاولة الأنشطة التجارية الدولية؛ بسبب تعقيدات عمليات الشحن العابر للحدود. وليس بمقدور الشركات الصغيرة على وجه الخصوص تحمل تكاليف الخسائر التجارية الناجمة عن الرسوم والضرائب غير المتوقعة. كما لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تخصيص الوقت اللازم للاستعانة بالخبرات الضرورية؛ لضمان امتثالها مع متطلبات الوساطة الجمركية الدولية أو تحمــــل تكاليفهـــا؛ ولذلك يُساعد حل شركة UPS الجديد فــي تمكين هذه الشركات من شحن منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم».

كُلفة عالية

قال محمد مصطفى، المدير العام لشركة جوهر النيل للشحن والنقل «جي أن تي كارجو»: في العادة ترتفع أجور ورسوم الشحن في الإمارات في فصل الصيف الذي تنشط خلاله حركة النقل والشحن داخل الدولة وخارجها، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تراوح بين 10-15% تزامناً مع ذلك النشاط.

وأضاف مصطفى: يبلغ متوسط مبيعات الشركة جرّاء الشحن والنقل 500- 600 ألف درهم خلال الأشهر العادية من الموسم، فيما تصل القيمة إلى مليون درهم في أشهر الذروة، التي تقدر نسبة نمو الشحن فيها بين 40-50%. وشدد على أن معدل الحاويات التي تنقلها الشركة خارج الدولة يبلغ 60 حاوية شهرياً، بوزن إجمالي 1000 طن شهرياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإمارات واحدة من أكثر الدول العربية والعالمية تقديماً للتسهيلات في الأسعار والمعاملات خلال عمليات النقل والتخليص الجمركي والتفتيش.

مستودعات

ويقول نيكولاس ماكلين، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات «CBRE» - الشرق الأوسط: من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية والمستودعات في الإمارات خلال العام الجاري بنسب قوية، وهذا يستدعي الحاجة إلى توفير مساحات تخزين ومستودعات بشكل يتناسب مع متغيرات ملامح القطاع المتغيرة كلياً.

واعتبر ماكلين أن الدولة تشهد زيادة في الطلب على مساحات التخزين، والوصول إلى أراض جديدة وتأهيلها كمستودعات تخزين صغيرة ومتوسطة الحجم بما يضمن وصول الإمدادات إلى المستهلكين في الميل الأخير، وهذا سيعزز من كفاءتها، مشيراً إلى أن قانون السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% في الإمارات سيعزز من تدفق الشركات الأجنبية والاستثمارات إلى الدولة وخاصة في قطاعي النقل والشحن واللوجستيات؛ نظراً للموقع الجغرافي المميز للإمارات.

أشار مؤشر «أجيليتي للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة للعام الماضي 2019» إلى أن أنشطة التجارة الإلكترونية تعزز الفرص اللوجستية في الأسواق الناشئة، ويتوقع 60% من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أن يقوم تجار التجزئة بالاستعانة بمصادر خارجية؛ لإتمام خدمات الميل الأخير، بينما يتوقع 47.4% منهم أن يتم تعهيد المزيد من الخدمات ذات الصلة؛ لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية.

كــذلـك بيّـن المؤشــر أن الخدمـات المصرفية عبر الهاتف المحمول، هـي ذات أهمية كبيرة والتي باتت متاحةً فــي الوقت الراهن لنحو 43% مــن السكان فــــــي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كعامل محفز للأنشطة التجارية؛ كونها تذلل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال توفير وسائل سريعة وآمنة للدفع والتعاملات المالية.

وتشهد الشركات العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مثـــل مجموعات: «علـــي بابــــا» و«جيه. كوم» و «لازادا» و«فليبكارت» توسعاً ملحوظاً فـــي مبيعاتهم داخل الأسواق المحلية وخارجها، فــي حين من المتوقع أن تتنامى عمليات الاستعانة بالمصادر الخارجية لتقـــديم الخدمات اللوجستية.

وتشير توقعات نحو نصف عدد المشتركين في الاستطلاع نحو 48% إلى توسع نطاق عمليات الاستعانة بالمصادر الخارجية خلال الأعوام القليلة القادمة؛ حيث ستوفر عمليات الشحن السريع عبر الحدود ومراكز الشحن الخاصة بقطاع التجارة الإلكترونية بالحجم الأكبر من الفرص المتاحة، ويرى 33.2% من المشاركين في الاستطلاع أن الانتشار الواسع للإنترنت وسهولة الوصول إلى أنظمة الدفع الإلكترونية تعد من أهم التقنيات التي تسهم بنمو التجارة إلى الأسواق الناشئة.

تجارة البضائع عبر المحيطات

كشف تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - أونكتاد- 2018» والذي جاء تحت اسم «رؤية شاملة على مدار 50 عاماً من تطور حركة النقل والشحن البحري ـ انعكاس الماضي واستكشاف المستقبل»- عن نمو عدد السفن التي تنقل البضائع السائبة والسفن التي تحمل حاويات البضائع النمطية، مقارنة بتراجع عدد السفن التي تحمل شحنات النفط، إضافة إلى تراجع السفن التي تنقل الشحنات العامة.

وبحسب التقرير الأممي؛ وصلت نسبة السفن الناقلة للبضائع السائبة خلال العام الماضي 2018 إلى 42.5% مقارنة مع ما كانت تمثله في عام 1980 والتي بلغت فيها 27.2%، كما ارتفعت نسبة السفن التي تجوب البحار والمحيطات حول العالم وتنقل الحاويات المخصصة إلى 13.1% مقارنة مع 1.6% خلال 1980، بينما تراجعت نسبة السفن التي تنقل النفط الخام إلى 29.2% في 2018 مقارنة مع 49.7% في 1980، كما تراجعت نسبتها في سفن الشحنات العامة إلى 4% في 2018 مقارنة مع 17% في 1980.

وبلغت حمولة التجارة المنقولة بحراً خلال 2016 ما وزنه 10.3 مليار طن بارتفاع 2.6% مع العام الذي سبقه 2015 أو ما تمثله بلغة الأرقام بزيادة وزنها أكثر من ربع مليار طن.

