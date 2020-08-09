«الإيكونوميست»: الأصول السيادية للإمارات خففت تأثير الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ثبتت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية العالمية «الإيكونوميست إنتيليجانس يونت» تقييمات الاستقرار الممنوحة للإمارات عند مستويات جيدة في شهر أغسطس/آب الجاري، ومنحت المؤسسة الإمارات تقييمَ استقرارٍ سيادياً «BB»، وقالت في تقرير حديث إن الجائحة أدت إلى صدمة اقتصادية على مستوى العالم، وتسببت في انكماش اقتصادي، وتراجع حاد في الصادرات، وارتفاع العجز المالي ومستويات الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي. ولفتت إلى أن الإمارات من جانبها تتمتع بانخفاض مستويات الدين العام، وبقدرتها على الدخول بسهولة إلى أسواق الدين العالمية في حال تطلب الأمر لمواجهة تداعيات الجائحة.

وحصلت الإمارات على تقييم «BBB» من حيث استقرار العملة بفضل قاعدة الأصول السيادية الضخمة، وكذلك سهولة الوصول إلى أسواق الدين العالمية، ما ساعد على الحد من تراجع الاحتياطيات الأجنبية التي تعتبر تغطيتها مريحة لمتطلبات الاستيراد. وأسهم كل ما تقدم في التعويض عن التراجع النسبي في الصادرات وأسعار النفط العالمية والخدمات السياحية.

وحصلت الدولة على تقييم «BB-» على مستوى استقرار القطاع المصرفي، ولفتت المؤسسة إلى أن الجائحة كان لها تأثيرها على تراجع أسعار الأصول وإلى الانكماش الاقتصادي، الأمر الذي سيكون لها انعكاساته السلبية على ربحية البنوك. وقالت إن تيسير الإجراءات المطبقة على القطاع المصرفي تزيد من مخاطر إدارة الائتمان، مع مخاوف من ارتفاع في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض. وثبتت المؤسسة تقييم استقرار الهيكل الاقتصادي للدولة عند «BB»، ولفتت إلى أن تنوع اقتصاد الإمارات أسهم في الحد من تأثيرات التراجع في عائدات النفط؛ نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية.