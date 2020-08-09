شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحتفظ الشركات بالعملاء وقت الأزمات؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاعات الأعمال سؤالاً تصعب الإجابة عنه بشكل كامل، وهو: كيف تحتفظ الشركات بالعملاء في وقت الأزمات؟ حيث تتباين الإجابات حول هذا السؤال، الصعب لتصبح جميعها وجهات نظر تناسب البعض، ولا تناسب غيرهم.

سعت ”الخليج 365” للتعرف إلى رأي عدد من الخبراء ومسؤولي الشركات لمحاولة فهم ما يجري، وللمساعدة في طرح أفكار تساهم في الوصول بقطاعات الأعمال إلى رؤية لمواصلة الأعمال والنمو خلال هذه الفترة الحرجة.

ودارت وجهات نظر الخبراء والمسؤولين حول إعادة هيكلة الطرق والآليات التي كانت تتم بها الأعمال قبل «كورونا المستجد»، والسير باتجاه متواز لتغيير طرق التفكير لتصبح أكثر مرونة ومراعاة للمصالح المشتركة، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات العملاء.

يقول أيمن الحوت، الرئيس التنفيذي لشركة «مارش» في الإمارات: تتسم المؤسسات التي تتعامل بنجاح مع تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمرونة، فقد طورت استراتيجيات فعالة لتلبية احتياجات أعمالها ومواجهة المخاطر التي تعترضها، كما أن هذه المؤسسات اعتمدت خططاً قصيرة وطويلة الأجل تغطي المراحل الرئيسية الأربع للجائحة، وهي الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، والانتعاش.

أضاف الحوت، أن هذه المؤسسات تبنّت نهج «الموظفون أولاً» من خلال الاهتمام بصحة الموظفين وسلامتهم النفسية وقدراتهم الإنتاجية، وتعاملت في الوقت نفسه بكفاءة مع المخاطر المحتملة والمتغيرة التي قد تواجهها، كما قامت بوضع آليات فعالة لخفض التكاليف وحماية عملياتها التجارية.



علاقات وطيدة



أكد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: يجب الحرص خلال الأزمة الحالية على بناء علاقات وطيدة مع العملاء من خلال الفهم المعمّق لاحتياجاتهم لضمان أعلى مستويات الأداء وتوفير خدمات عالية الجودة.

وأضاف، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية وتفاقم المخاوف في مختلف القطاعات المحورية، إلا أنه يجب السعي إلى خلق توازن بين متطلبات الوضع الراهن، والمحافظة على مستوى رضا العملاء وثقتهم، وعبر التعاون الوثيق معهم بتخفيض وتأجيل رسوم الخدمات التي تمّ إغلاقها بشكل كامل، وكذلك العاملة جزئياً.

وأوضح أنه من الأفضل خلال الفترة الحالية إعادة النظر في وضع جميع المدفوعات المستحقة وتغيير مواعيد الدفع وتمديدها في بعض الحالات، إلى جانب تقليص بعض الخدمات بناء على ذلك.

وأشار لوتاه إلى أن جودة الخدمات وتطوير علاقات بناءة وفعّالة مع العملاء لتحقيق الازدهار المتبادل من أهم عوامل النجاح خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الإيمان بأهمية المحافظة على الموظفين والوقوف إلى جانبهم، تقديراً لجهودهم، وعدم اللجوء إلى الحلول السهلة عبر إنهاء خدماتهم.



تحسين الخدمات



يقول زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «sap» «إس إيه بي» العالمية في الإمارات: أصبحت تجربة المتعاملين من أولويات عالم الأعمال وبالتزامن مع اعتماد الإمارات لاقتصاد الخبرة، لم يعد بإمكان الشركات الاقتصار على تقديم المنتجات والحلول وحسب، حيث باتت بحاجة لتقديم تجارب محسنة، وهذه الفترة تقتضي العمل وفق هذه الرؤية لضمان المحافظة على العملاء خلال الأزمات.

وأضاف حلتوت، جاءت تجربة المتعاملين في مقدّمة الأولويات لدى نحو 94 % من الشركات في الإمارات، و96 % من شركات الخليج، وفقاً لدراسة استقصائية من مؤسسة «يوجوف»، كما يشير أحد التقارير إلى تفضيل 91 % من العملاء للتسوق من علامات تجارية تستدرك، وتتذكر تقديم عروض تلبي اهتماماتهم.



قياس رضا العملاء



تقول فاتن أبو غزالة، رئيس «سيرفس هيرو»، مؤشر قياس رضا العملاء في المنطقة: كشفت الظروف الاستثنائية الحالية مدى توجه الشركات وإيمانها بمفهوم «التميّز في الخدمة»، وأهميّته بالنسبة إليها، ولتخطي الوضع الراهن، يجب على الشركات إشراك فرق عملها في إعادة تصور المستقبل والعمل بشكل استباقي وتوقع احتياجات وسلوكات العملاء، من خلال التفهّم واستخدام مختلف سبل المشاركة والتعاون، كما يجب على الشركات أن تستخدم معياراً مستقلاً لتقييم مستوى رضا العملاء وتلبية جميع متطلباتهم.

وتضيف أبو غزالة، في إطار تحقيق أداء مالي جيد أثناء أزمة تفشي كورونا المستجد، وما بعدها، يجب أن يكون «التميز في الخدمة» هو النهج والثقافة المعتمدة في الشركات، ووضع خطط فعّالة لمواجهة التحديات الجديدة، بما يتوافق مع توقعات العملاء ومستوى رضاهم، ليتمكنوا من الاستجابة بكفاءة وبصورة آنية للخدمات سريعة التغيّر.



تدابير للمساعدة



من جانبه يقول إياد أبو حويج - المدير العام - الشركاء المتحدون للاستثمار: مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تختبر العديد من الشركات مدى ولاء عملائها لها، بالمقابل، تعد هذه الفترة أيضاً فرصة استثنائية للشركات لتعزز علاقاتها مع العملاء، ولتبني علاقة الولاء الخاص بها، يمكننا ملاحظة العديد من هذه الجهود التي تدور حول اتخاذ تدابير مساعدة، مثل برامج تقسيط الرسوم والقروض، وسداد بطاقات الائتمان، وتعليق سداد القروض، وغيرها المزيد من التدابير لعملائها من الشركات.

وأضاف، من المهم جداً التواصل المستمر مع العملاء لتفهم آرائهم لتقديم الدعم لهم بطرق فعالة من خلال كل المنصات، وبمساعدة التكنولوجيا يمكن للشركات التفكير في منح خصومات، أو عروض خاصة لتعزيز ولاء العملاء، وكذلك لجذب عملاء جدد.

Advertisements



بناء الثقة والشفافية



بدوره قال طارق شودري، مدير شركة «جرانت ثورنتون»: أثّرت أزمة وباء كوفيد-19 في الجميع، من دون استثناء، من الشركات والعملاء، ومع وجود العديد من الحلول القانونية والتجارية والمالية، يعد العامل المشترك بينها هو أنها تتمحور حول الاتصالات، ويجب أن يكون بناء منصات تواصل فعّالة، وضمان إجراء حوارات شفافة ودائمة، من أهم أولويات الخطط الاستراتيجية لأي شركة، من أجل الحفاظ على مجرى تواصل ثابت وصادق مع السوق.

ومن الضروري حث الشركات على بناء الثقة والشفافية مع عملائها حول التحديات، في الوقت الذي تحاول فيه تفهم صعوبات عملائها أيضاً، حيث ستساعد مثل هذه المناقشات الصادقة والصريحة في تحسين شروط السداد والتعاملات بشكل عام.

وأضاف شودري، ساهمت الأزمة في العديد من وسائل الاتصالات الداخلية بين قادة الأعمال، كما ساعدت في وضع حلول جماعية للحفاظ على استمرارية الأعمال، والسيولة، والمرونة، ولتحقيق هذا الهدف، تُنصح الشركات أيضاً بإجراء محادثات مفتوحة مع البنوك والدائنين، لإدارة الدين والتكاليف بأفضل طريقة. وإن التواصل والتعاون هما الحل الأمثل لتخطي الأزمات واستشراف المستقبل.



استمرارية الأعمال



من وجهة نظر أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين في شركة «سنشري فاينانشال» فإن الحفاظ على العملاء في هذه الفترة الزمنية عمل صعب، وشاق، حيث تكافح العديد من الشركات للتغلب على صعوبات سداد الديون، لذا يجب إعادة جدولة الديون للعملاء وعدم منح الائتمان للشركات ذات الوضع المالي المريب، ويجب أن يكون لدى الشركة خطة لاستمرارية الأعمال. وللانتقال السلس في العمليات، يجب إنشاء غرف افتراضية للإدارة العليا والفرق المختلفة حتى لا تتم عرقلة اتخاذ القرارات، كما يجب البقاء على تواصل مع العملاء وتفعيل برنامج إدارة علاقات العملاء، ويجب الإدارة الفعالة لتكاليف التشغيل وإدارة ديون العملاء بطريقة أكثر مرونة، وتفادي التدفق النقدي الحر السلبي للتأكد من نجاة الشركة، وبقائها، عبر إعادة التفاوض على قيم التشغيل، وعقود التوريد وإعطاء الأولوية للمبيعات النقدية على الائتمان.



فريق إدارة مترابط



وتقول رينوكا جونجهالي، مستشار تطوير أعمال ومؤسس جوبيتر لإرشاد الأعمال (JBM): يجب أن تتماشى قرارات فريق الإدارة مع عمليات الشركة وتقدمها، وأن يكون فريق الشؤون المالية قادراً على تقليل، أو تأجيل عبء التدفق النقدي خلال هذه الأوقات، وعلى الفريق القانوني القيام بمراجعة البنود التي يمكن الاعتماد عليها لطلب تأخير، أو إسقاط المدفوعات، وتحرّي الشفافية والدقة في كشوف المدفوعات والمستحقات، أما فريق المشتريات، فعليه الإحاطة بالآثار المترتبة على انقطاع سلسلة التوريد، ومعرفة مصادر بديلة يمكنهم تتبعها لإعادة دفع عجلة العمل بسلاسة، كما يتحتم على فريق المبيعات التفكير بطرق غير تقليدية للعمل.



التواصل المستمر



تنصح سيلينا بيبر،المدير الإقليمي الأول لمنصة GoDaddy في تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا، بمجموعة من الخطوات التي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اتباعها لمواجهة الآثار السلبية لانتشار (فيروس كوفيد-19) أهمها: وضع استراتيجية واضحة تجاه عملاء الشركة، وتسهّيل التواصل معهم للحصول على ملاحظاتهم بسرعة وسهولة.



التفكير خارج الصندوق



يرى جيمس باب، شريك ورئيس الأسواق في شركة «كي بي إم جي لوار جلف» أن الأزمات تُقيم مرونة وكفاءة الشركات، وتعد فرصة جيدة لإيجاد طرق للتغلب على هذه التحديات من خلال التفكير خارج الصندوق، فقد أبرزت أزمة فيروس كورونا المستجد الحاجة إلى التركيز على تقييم سلسلة التوريد، وإدارة المخاطر ومراجعة العقود مع العملاء والموردين الرئيسيين، وإجراء تقييم لسلسلة القيمة لعوامل المخاطر الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة التكاليف، فإن المؤسسات تكون أكثر قدرة على فهم مسؤوليتها في حالة نقص الإمدادات والاستعداد بشكل مسبق، فضلاً عن تفكير الشركات بشكل استباقي لتتمكن من تقدير وإدارة طلبات التدفق النقدي التنافسي والإدارة الفعالة للنقد وإجراءات التنبؤ من الشركات تقييم قدرتها على عبور تلك الأزمة.