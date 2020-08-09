صناعة الألمنيوم تتطلب إمدادات موثوقة من الكهرباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تتمثل مهمة طيب العوضي، نائب رئيس أول للطاقة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كشركة صناعية حيوية في دولة الإمارات، في التأكد من عدم انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتطلب صهر الألمنيوم كميات كبيرة من الكهرباء، وقد يؤدي انقطاع الكهرباء لفترات طويلة إلى تعريض المصنع بالكامل للخطر، وتحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، ويتطلب تركيزاً متواصلاً على تحسين توافر وموثوقية وكفاءة الطاقة التي تولدها محطات توليد الطاقة التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي والطويلة. ويعني ذلك الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ووضع خطط الطوارئ لكل سيناريو ممكن لضمان أن كل عنصر من عناصر عمليات الطاقة، في كلتا المحطتين، آمن.

يقول العوضي في حديث مع ”الخليج 365”: نحن لا نخاطر. ولكن هذه المرة لا يتحدث فقط عن أمن الطاقة. إنه يتحدث أيضاً عن فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة أفراد وعمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ويتابع قائلاً: «يتم تنظيف موقعي الشركة كأنهما مستشفيان، ونراعي التباعد الاجتماعي في العمل، مع إرشادات صارمة للغاية بشأن السلوك في المنزل. إنها عملية تعليمية متواصلة إذ نتعلم المزيد عن المرض».

وقد انضم طيب إلى شركة دوبال في عام 1991، وبدأ من قسم الطاقة حيث تنقل في جميع الأقسام بما في ذلك العمليات والصيانة والمشاريع ومصنع الكربون وصيانة المسبك والصيانة المركزية والهندسة قبل أن يرتقي في نهاية المطاف إلى المدير العام لعمليات الطاقة. ثم، في عام 2014، عندما تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كمشروع مشترك بين «دوبال» و«إيمال»، اختير طيب لقيادة محطات الطاقة في الشركة الجديدة. ومنذ ذلك الحين، شغل منصب نائب رئيس أول للطاقة، ويتولى مسؤولية توليد 5500 ميجاواط من الكهرباء في الشركة بالإضافة إلى إجراءات إنتاج المياه والهواء والجهد العالي والصيانة وغيرها من العمليات التشغيلية في محطات الطاقة لدى الشركة.



الحفاظ على إمدادات الطاقة



تشكل المعرفة التي جناها طيب العوضي على مدار سنوات الدراسة والعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمراً بالغ الأهمية لدوره، حيث يشرف على التوربينات الضخمة التي تعمل بالغاز والتي تستخدمها الشركة لإنتاج الكمية الهائلة من الكهرباء المطلوبة لتشغيل المصنع. وتنتج هذه التوربينات معاً كهرباء أكثر من أساطيل التوليد في بعض البلدان، مثل إيرلندا أو المجر. وفي حالة الطوارئ، يمكن أيضاً تشغيل التوربينات التي تعمل بالغاز بوقود الديزل. ومع ذلك، يوضح طيب أن الديزل هو الملاذ الأخير لأنه أكثر تكلفة من الغاز وأقل نظافة بكثير. وبالإضافة إلى خطط الطوارئ الخاصة بالوقود، يجب على طيب التأكد أيضاً من أن أي انقطاع في التيار الكهربائي يكون قصيراً قدر الإمكان. البديل هو «أسوأ سيناريو» لا يمكن تصوره. ويوضح أنه إذا فقدت الشركة الطاقة لمدة ثلاث ساعات فقط، فسيتجمد الألمنيوم المصهور في بوتقات الصهر، ما يؤدي إلى إغلاق لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر علاوة على عمليات التنظيف الضخمة. إن مهمة طيب وفريقه هي ضمان عدم حدوث ذلك أبداً.

ويقول: «نواصل التفكير دائماً في المشاكل المحتملة. فمن الممكن أن تتلقى مكالمة في الساعة 2 صباحاً، أو بعد ظهر يوم الجمعة عندما تكون في السينما مع عائلتك، حيث يجب عليك العودة إلى العمل. يتمثل دورنا في ضمان موثوقية وتوافر الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وطوال السنة، وقد حققنا نجاحاً كبيراً في ذلك. لكن هذا النجاح لم يكن سهلاً. بل تطلب الأمر الكثير من الاستثمار - في الوقت والمال على حد سواء - والعديد من تحديثات البنية التحتية».



توفير الطاقة

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من النادر حدوث «خطأ ما» في عملية تستمر 24 ساعة في اليوم على مدار العام. في الغالب، ينصب تركيز العوضي المستمر على إيجاد طرق جديدة لدفع الكفاءات من خلال التقنيات المبتكرة.

فتوربينات الغاز، على سبيل المثال، تتطلب كمية كبيرة من الهواء لتشغيلها، وإذا لم يكن هذا الهواء نظيفاً، فإنه يؤثر على الأداء. وإدراكاً لفرصة تعزيز الأداء، عمل طيب العوضي وفريقه مع الآخرين في الشركة لجعلها الأولى في المنطقة التي تتحول من الترشيح أحادي المرحلة إلى الترشيح ثلاثي المراحل، وتطوير نهج محلي الصنع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم اعتمده الآخرون منذ ذلك الحين.



نظام التبريد التبخيري



وأوضح العوضي أيضاً كيف أن الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الساخن، وهو أفضل لأداء توربينات الغاز خلال حرارة الصيف، حيث يقول إن إنتاج الطاقة يمكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى 20%. كان حله هو تثبيت نظام التبريد التبخيري الذي كان له عائد لمدة عام واحد.

كما كان الهواء النظيف والصيانة الجيدة من العوامل التي أدت إلى تغيير قواعد اللعبة طوال عمر شفرات التوربينات الضاغط الخاصة بالشركة. لقد نجحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تمديد فترة صيانة التوربينات الغازية ما أدى إلى توفير أكثر من 24 مليون دولار خلال العقد الماضي.



الماء النقي



من الابتكارات الرائعة الأخرى الموفرة للطاقة والأموال من قسم الطاقة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إنتاج المياه من أحد التوربينات. حيث تنتج التوربينات الغازات الساخنة، التي تستخدم في البلدان الباردة للتدفئة. ولكن نادراً ما توجد حاجة (إن وجدت) للتدفئة المركزية في دولة الإمارات، لذا، وبدلاً من ذلك، تحول شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هذه الغازات الساخنة إلى بخار، ومنه تنتج الشركة الماء النقي، وتباع كمية صغيرة منه إلى الشركات المصنعة للسكر والعطور والصناعات الصحية والطبية، ثم يغمر ما تبقى من الماء النقي بالمعادن ويتم تنظيفه لإنتاج نحو 30 مليون جالون إمبراطوري من مياه الشرب يومياً. أحد الأساليب المبتكرة التي تم تنفيذها في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هو استخدام ثمانية أطنان من البخار في الساعة في «مبردات الامتصاص»، التي تبرد مبنى المكاتب المكون من ثلاثة طوابق لقسم تحلية المياه.