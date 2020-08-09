ترامب يستعد لتوقيع مرسوم حول خطة الدعم الإضافية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه يستعد لتوقيع مرسوم رئاسي حول خطة دعم اقتصادي للأمريكيين الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار المفاوضات بين إدارته والقادة الديمقراطيين في الكونجرس حول خطة إنفاق جديدة.

ورداً على سؤال حول متى سيوقع المرسوم، أجاب ترامب «في نهاية الأسبوع»، موضحاً أن «المحامين يقومون بصياغته الآن».

لكنه قال أيضاً إن فريقه الاقتصادي «يواصل العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في الكونجرس» على خطة إغاثة تتضمن إعانة بطالة وحماية من الطرد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في نادي الجولف الذي يملكه في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي «إذا استمر الديمقراطيون في أخذ هذه المساعدة الحساسة رهينة، سأستخدم صلاحياتي الرئاسية لإعطاء الأمريكيين الإغاثة التي يحتاجون إليها».

وقالت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إن حزبها وافق على خفض حجم مبلغ الإغاثة من 3 تريليون إلى تريليوني دولار، لكن البيت الأبيض يستمر في رفض تقديم المساعدة لحكومات الولايات وحكومات محلية، والتي يرى خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لتفادي عملية تسريح جديدة للموظفين.

وقالت بيلوسي للصحفيين بعد لقاء استمر ساعة مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين «قلت لهم عودوا عندما تكونوا جاهزين لإعطائنا رقماً أعلى».

أرقام الوظائف

قال ترامب إن أوامره التنفيذية من شأنها أن تسمح بإرجاء دفع ضريبة الأجور حتى نهاية العام وتسديد قروض التعليم وتمدد فترة الحماية من الطرد. وقال أيضاً إنه سيمدد إعانات البطالة الإضافية حتى نهاية العام، وهي المسألة التي تثير جدلاً حاداً بين البيت الأبيض والديمقراطيين.

وانتهت فترة تقديم إعانة إضافية بقيمة 600 دولار تدفع أسبوعياً من الأموال الفيدرالية للعاطلين عن العمل، في نهاية تموز/يوليو. ويريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ. ولم يكشف ترامب عن المبلغ الذي سينص عليه مرسومه الرئاسي.

ويأتي النقاش المتوتر حول خطة الدعم في وقت أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الأمريكي استعاد 1,8 مليون وظيفة في تموز/يوليو، في نتيجة قوية ولكن غير ملحوظة تأتي وسط تحذير خبراء اقتصاد من تزايد التحديات إزاء التعافي من الوباء.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الولايات في الأسابيع الأخيرة، ما أجبر بعض الأنشطة التجارية على الإغلاق مجدداً. وعبر خبراء الاقتصاد عن القلق من أن سوق العمل يمكن أن يتجه نحو الأسوأ وخصوصا من دون دعم فيدرالي.

وقالت ليديا بوسور من مركز أكسفورد إيكونوميكس إنه «في غياب دعم مالي إضافي يبدو الاقتصاد الواسع مهدد بخسارة الزخم مع انتقاله للمرحلة الثانية من فترة الانتعاش». وبقي تقريران فقط متعلقان بأرقام الوظائف حتى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، ما يترك قليلاً من الوقت أمام ترامب لإظهار التحسن الذي سيسمح له بتعزيز حظوظه في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

وتراجعت نسبة البطالة لتصل إلى 10,2في المئة الشهر الماضي مقارنة ب11,1 في المئة في حزيران/يونيو، بحسب أرقام حكومية، أسوأ بقليل من التدهور خلال الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول/أكتوبر 2009.