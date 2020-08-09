حظر «تيك توك» و«ويتشات».. قمع للمنافسة أم حماية للأمن الأمريكي؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليس للحظر الأمريكي لمنصتي «تيك توك» و«ويتشات» الصينيتين أهمية كبرى بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة وفق ما قال خبراء، لكنه قد يزيد من الضغوط التجارية على بكين، ويساعد الرئيس دونالد ترامب في الظهور كشخص صارم في سياق سعيه إلى إعادة انتخابه.

وفي إعلانه الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوماً، قال ترامب الخميس، إن هذين التطبيقين الصينيين «يهددان الأمن القومي والسياسة الخارجية، واقتصاد الولايات المتحدة».

لكن خبراء في الأمن الإلكتروني يقولون إن فوائد الحظر ضئيلة وليست حلاً لأي تهديدات مباشرة، مضيفين أن حظر «ويتشات» خصوصاً، يضر ـ في الواقع ـ بعدد كبير من الأمريكيين ـ الصينيين، والصينيين المقيمين في الولايات المتحدة، وبالشركات التي تتعامل مع الصين؛ إذ يعتبر هذا التطبيق ضرورياً للاتصالات بين كل هؤلاء الفرقاء.



امتصاص البيانات

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ويجمع التطبيقان كميات هائلة من البيانات عن مئات الملايين من المستخدمين.

وقال نيكولاس ويفر، المحاضر في أمن أجهزة الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: «تطبيق ويتشات سيئ»، مضيفاً: «إنه يستخدم روابط مشفرة لخوادم المنصة في الصين، لكن الخوادم تسجل كل الرسائل؛ لذا يمكن للحكومة الصينية رؤية أي رسالة تريدها».

لكن أوضح ويفر، أن هناك بدائل قليلة إذا كان الشخص يرغب في التواصل على نطاق واسع مع أشخاص في الصين من داخل الدولة أو خارجها.

وتابع: «لذلك سيؤدي حظر هذا التطبيق إلى منع الأمريكيين من التواصل مع الأصدقاء والأقارب في الصين، وهي فكرة مروعة».

وتنفي «تيك توك» أنها قدمت بيانات مستخدميها إلى الحكومة الصينية.

وشرح: «بالطبع يمكن للحكومة الصينية الوصول إلى هذه المعلومات، تماماً كما يمكن للحكومة الأمريكية الوصول إلى أي معلومات جمعها فيسبوك».

وأشار ويفر إلى أن أياً من ذلك لا يشكل خطراً أمنياً معيناً إذا كان الناس يتمتعون بالوعي، وقال إن أفضل نهج «ليس الحظر الشامل؛ بل وضوح سياسة واتصالات أفضل: إبلاغ رجال الأعمال الأمريكيين بالأخطار، وتكوين أنظمة حكومية لتجنبها».

وأكد ويفر أنه «من الواضح أن هذا مصدر قلق سياسي وليس أمنياً. التهديدات الأمنية الحقيقية، هي فعلية، يتم التعامل معها على أفضل وجه، ويتم التعامل معها بهدوء أكبر بكثير».



قسوة على الصين



وفي حين قالت الاستخبارات الأمريكية الجمعة، إن الصين تعارض إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، رأى محللون أن الحظر مدفوع على الأقل جزئياً برغبة الزعيم الأمريكي في إظهار أنه يتخذ موقفاً متشدداً تجاه بكين.

وقال آدم سيجال مدير برنامج السياسة الرقمية والفضاء الإلكتروني في مجلس العلاقات الخارجية، إنه يجب عدم استخدام «ويتشات» أو «تيك توك» على هواتف المسؤولين الحكوميين، بسبب الأخطار الأمنية، وهي الحجة التي أثارها مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في التصويت لصالح حظر «تيك توك» من هواتف موظفي الحكومة.

لكنه أضاف أن الحظر الشامل «لا يبدو لي أنه إجراء أساسي لزيادة الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة».

ويبدو أن هدف ترامب «مدفوع بالشعور بالمنافسة التكنولوجية مع الصينيين، ورغبته في إظهار أنه صارم مع الصين في الفترة التي تسبق الانتخابات»، على حد قوله.

وأشار سيجال إلى أن إدارة ترامب لا تقول ما تتوقعه من بكين، مضيفاً: «لقد أوضحت أنها ستتنافس مع الصين وأنها بحـــاجة إلى احتـــوائها، لكن ليس من الواضح ما الذي يفترض أن تفعله الصين أو السلوكيات التي عليها أن تتبعها».(أ ف ب)