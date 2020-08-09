شكرا لقرائتكم خبر عن «دار القرار» تعرف بتسوية المنازعات التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» لعقد دورات تخصصية قصيرة حول تسوية المنازعات التجارية، وستنعقد دورة تدريبية حول «التحكيم في الحوادث البحرية» غداً 10 أغسطس فيما ستنعقد دورة أخرى بعنوان «الآليات الحديثة لتسوية المنازعات التجارية الدولية (ما بعد جائحة كورونا)» في 17 أغسطس 2020 وستقام كلتا الدورتين (أونلاين) عبر برنامج مايكروسوفت تيمز. وقال الأمين العام المكلف ل«دار القرار» ناصر المقهوي إن «المركز سعياً منه لتقديم خدماته في مجال التأهيل والتدريب في ظل جائحة كورونا فقد استمر في عقد الدورات التخصصية القصيرة وذلك عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة».

وسيحاضر في دورة «التحكيم في الحوادث البحرية» المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان د.عبد الأمير الفرج.

وستتناول دورة «التحكيم في الحوادث البحرية» عدة محاور أهمها: اتفاق التحكيم في العقود البحرية أنواعه وآثاره، مفهوم الحوادث البحرية وأنواعها وأسبابها ومخاطرها.

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