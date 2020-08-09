إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى في بورصة الكويت 16 الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت:”الخليج 365”



أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه. عن حصولها على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها في السوق الأول،‏ اعتباراً من 16 أغسطس، وبذلك ستصبح أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

وقال رئيس مجلس الإدارة حسام عبد الله الرومي: إن إدراج الشركة في بورصة الكويت يزيد من تنوع السوق ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي، والإقليمي، والدولي، وهو مثال حي على قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار (مستشار الإدراج)، فيصل عبد اللطيف الحمد: لقد أتاح مشروع شمال الزور الأولى للطاقة والمياه فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت، وذلك ليس لكونها تعمل بقطاع المنافع فحسب، بل لأن إيراداتها المستقبلية مستقرة (كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن).