شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة الاحتياطي الفيدرالي بالتفاوت الطبقي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قد يبدو هذا سؤالًا غريباً. فقد ركزت الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الأمريكية بعد وفاة جورج فلويد وغيره من السود على أيدي الشرطة، على تجاوزات الشرطة أو على إصلاحات بعيدة المدى تطال هذا الجهاز الأمني الأمريكي.

لكن المطالب بإجراء تغييرات في السياسة الاقتصادية والنقدية كانت متداخلة منذ فترة طويلة مع الحركات المختلفة لنضال السود من أجل الحرية، حتى من خلال حركة الحقوق المدنية. وهذه الفوارق الاقتصادية لا تزال موجودة إلى حد كبير، حتى لو لم تكن في طليعة مطالب حركة الاحتجاج الأخيرة متعددة الأعراق.

ولا يعني عجز النظام الاقتصادي الأكثر شمولًا بالضرورة إطلاق يد الشرطة في معاملة السود بشكل غير عادل، كما أنه لا يعفي أهم مؤسسة في السياسة الاقتصادية من مسؤولية معالجة عدم المساواة العرقية الصارخة.

معلوم أن صلاحيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي موسعة، وهي التي مكنته من الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات توظيف ممتازة، لكن ذلك لا يعفيه من تحمل مسؤولية الفشل في تضييق فجوة التباين الطبقي.

وإذا كان سوق العمل نفسه غير متكافئ، فهذا يعني أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لها تأثيرات متباينة في المجموعات العرقية المختلفة، ولا سيما السود.

قبل عمليات الإغلاق التي تسبب بها تفشي كوفيد-19، بلغ معدل البطالة بين السود 5.45 % وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، ومع ذلك فهو أعلى من معدل البطالة الإجمالي البالغ 3.7 ٪.

ونتيجة لما تسبب به الإغلاق من أضرار على الطبقة العاملة فقد صارت هذه الفجوة أكثر وضوحاً. وحتى عندما تحسن الوضع نسبياً خلال الشهرين الماضيين بقيت معدلات البطالة بين السود 15.4% مقارنة مع 11% النسبة العامة.

وفي حين أن العديد من العوائق الرسمية أمام توظيف السود قد سقطت بفضل جهود هؤلاء الناشطين في مجال الحقوق المدنية، فإن الفوارق المستمرة تظهر أن النضال من أجل «الوظائف والحرية» لا يزال نشطاً.

وحتى هذه اللحظة لا يزال تفويض الاحتياطي الفيدرالي بتوفير الوظائف لأكبر عدد ممكن من العمالة إلى جانب تثبيت الأسعار، يرجع جزئياً إلى جهود كوريتا سكوت كينغ، الناشطة السياسية التي تزوجت من مارتن لوثر كينغ الابن. وبلغت ذروة نشاطها في سن قانون التوظيف الكامل والنمو المتوازن، المعروف باسم همفري-هوكينز.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر، قد رفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم، ما نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 10%، وبين السود إلى 20%. وتسبب الدمار الاقتصادي الذي أحدثه فولكر والركود العميق لأعوام 1979 حتى 1982 في أكثر من عشر سنوات من البؤس الاقتصادي خاصة في مجتمعات السود والأمريكيين من أصول لاتينية.

ثم اتجه الاحتياطي الفيدرالي على مدى السنوات التي تلت ذلك إلى ارتكاب نفس الخطأ من خلال خفض معدلات التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى كبح النمو. لكن في منتصف التسعينات، قرر رئيس المجلس آلان جرينسبان ترك حبل التوسع الاقتصادي على الغارب، مراهناً على أن تبقى نسب التضخم تحت السيطرة في ظل المكاسب الناتجة عن تطور قطاع التكنولوجيا ودورها في دعم الإنتاجية. وليس من قبيل الصدفة أن وصلت معدلات البطالة بين السود إلى أدنى مستوياتها في إبريل 2000.

لكن جرينسبان لم يكن مفكراً منهجياً أو مرتبطاً بالقواعد بشكل خاص، ومن أجل أن يوجه الاحتياطي الفيدرالي نفسه حول معالجة التفاوت العرقي كان لا بد من تغييرات هيكلية في أداء المؤسسة. وبينما يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس الآن حماية الاقتصاد من الدمار الذي أحدثه الفيروس، فقد بدأ في السنوات القليلة الماضية الحديث عن كيفية تأثير المجموعات المختلفة، بما في ذلك المجموعات العرقية، على الاقتصاد.

وفي حين اتسمت سياسة جيرومي باول بالحمائمية العام الماضي - حيث دفع من أجل سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة طوال عام 2019 - ونفذ تدابير غير مسبوقة للحفاظ على استمرار الاقتصاد في مواجهة صدمة الفيروس، فإن التزامه بإعادة تشغيل الاقتصاد بكامل طاقته ووقف الإغلاق الكلي، لم يخضع لاختبار تأثيره في تضييق الفوارق بين مكونات المجتمع الأمريكي بعد.

ويمكن أن يوفر الاحتياطي الفيدرالي خطوط ائتمان غير محدودة لحكومات الولايات والحكومات المحلية بأسعار فائدة صفرية وشراء سندات دين صادرة عن تلك الحكومات. وهذا من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل على حكومات الولايات التي تواجه تقشفاً صارماً نتيجة ما أحدثه الفيروس من تآكل في عائداتها الضريبية.

* بزنس إنسايدر