متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المؤسسان: أندرو نيج، دافين كولر

الرئيس التنفيذي: جيف ماجيونكالد

االتأسيس: 2012

المقر الرئيسي: ماونتن فيو، كاليفورنيا

التمويل: 315 مليون دولار

القيمة السوقية: 1.6 مليار دولار

التقنيات الرئيسية: الذكاء الاصطناعي والحوسبة

السحابية وإنترنت الأشياء والتعلم المتعمق

القطاع: التعليم العالي، التعلّم عبر الإنترنت

أصبح التعلّم عبر الإنترنت أمراً أساسياً في عصر جائحة «كوفيد - 19»، وتقدم «كورسيرا» التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا للأفراد في أي مكان في العالم إمكانية الوصول إلى الدورات الدراسية عبر الإنترنت وإمكانية الحصول على شهادات جامعية مقابل جزء بسيط من التكلفة، حيث تبلغ كلفة الحصول على درجة الماجستير من كورسيرا ما بين 15 ألف دولار إلى 25 ألف دولار، وذلك بالمقارنة مع 80 ألف دولار للحصول على نفس الدرجة من إحدى الجامعات. وفي الوقت الحالي هنالك 48 مليون مستخدم يدخلون الموقع الذي يوفر أكثر من 3 آلاف دورة في مجالات مثل الأعمال والعلوم الاجتماعية والرياضيات واللغات وعلوم الحاسوب من أكثر من 190 جامعة وكلية.

كما يقدم موقع كورسيرا مساقات مجانية في مواضيع تشمل العلوم الإنسانية والطب والرياضيات، ولكل مساق محاضرة عبر الفيديو ومهام على الطالب إتمامها. كما يستعمل نظام التقييم المقارن بين المتعلمين. كما توفر كورسيرا لكل مساق مجالات النقاش للطلاب.

وفي العام الماضي جمعت الشركة آخر جولة من التمويل بقيمة 103 ملايين دولار، وبذلك وصلت القيمة الإجمالية للتمويلات التي جمعتها الشركة إلى 1.6 مليار دولار.