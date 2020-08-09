حميد مقدم.. الرئيس التنفيذي لـ «برولوجيس» العقارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حميد رضا مقدم، هو رجل أعمال ومهندس أمريكي، شارك عام 1983 في تأسيس شركة «آبي، مقدم آند كومباني»، لإدارة الاستثمارات ومقرها مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. وبعد أن أصبحت الشركة تدعى «أيه أم بي بروبرتي كوربوريشن»، طرح مقدم أسهمها للاكتتاب العام في عام 1997، وأصبح رئيسها التنفيذي.

وفي عام 2011، نظم عملية اندماج شركتي «أيه أم بي» و«برو لوجيس» لإنشاء «برولوجيس»، أكبر شركة عقارية لوجستية في العالم. وفي الوقت الحالي يتقلد مقدم منصب الرئيس التنفيذي ل «برولوجيس» التي تعمل كصندوق استثمار عقاري متعدد الجنسيات.

يشار إلى أن حميد مقدم عضو في مجلس إدارة شركة «ستانفورد مانجمينت كومباني»، في حين كان رئيساً للرابطة الوطنية لصناديق الاستثمار العقاري NAREIT. كما تلقى جائزة رائد أعمال العام من مؤسسة «أيرنست آند يونج» في عام 2013، وفي عام 2016 صنفته مجلة «هارفارد بزنس ريفو» واحداً من أفضل الرؤساء التنفيذيين أداء في العالم.

ولد مقدم في ال 26 من أغسطس من عام 1956 في العاصمة الإيرانية طهران، وكان والده رجل أعمال. في عام 1969، انتقل إلى سويسرا للدراسة في كلية «أيجون»، وفي عام 1973، التحق بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، حيث حصل هناك على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة. وفي عام 1980، حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ستانفورد للدراسات العليا في ولاية كاليفورنيا.

بعد تخرجه من الجامعة، بقي مقدم في الولايات المتحدة، وبدأ حياته المهنية في العمل بدوام جزئي في شركة «هومستيك ماينينج كومباني»، وبعد ذلك أصبح مستشاراً في شركة «جون ماكماهان آند أسوشيتس». وفي عام 1983، أسس مقدم مع زميله دوجلاس آبي شركة «آبي، مقدم آند كومباني»، واستخدما قرضاً بقيمة 50 ألف دولار لتمويل إنشاء شركة إدارة الاستثمارات في مكتب صغير بمدينة سان فرانسيسكو.

وعلى الرغم من أن مقدم ودوجلاس كانا يخططان لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، سرعان ما أصبحا معروفين بمساعدة المستثمرين في إحياء الأصول ذات الأداء الضعيف. وفي عام 1984، انضم إليهما تي روبرت بروك لإنشاء شركة «أيه أم بي أنستيتيوشينال ريالتي أدفايزورز»، والتي تغير اسمها لاحقاً ليصبح «أيه أم بي».

واستثمرت الشركة في مراكز التسوق والعقارات الصناعية والمباني السكنية والمجمعات نيابة عن كبار المستثمرين.

في أواخر ثمانينات القرن الماضي، أعاد مقدم توجيه استراتيجية شركة «أيه إم بي» الاستثمارية للتركيز على المجمعات الصناعية ومراكز التسوق في مساحات البناء الشاغرة، مع بدء الشركة بالتخارج من سوق المكاتب في عام 1987، وساعد هذا التحول الشركة على تجنب التداعيات المالية الكبيرة.

في عام 1989، أطلقت «أيه إم بي» أول صندوق للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، والذي ركز على العقارات الصناعية والتجزئة. وفي عام 1997، دمجت الشركة العديد من صناديق الاستثمار لتأسيس شركة خاصة جديدة. وفي أواخر العام ذاته، طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام وبلغت قيمة الأصول التي كانت تحت إدارتها أكثر من 2.8 مليار دولار.

في نوفمبر من عام 1997، أصبح مقدم الرئيس التنفيذي لشركة «أيه أم بي»، وفي عام 1998، استحوذت الشركة على أصول عقارية بقيمة 838 مليون دولار.

في عام 2011، أعلن مقدم عن اندماج «أيه أم بي» مع «برو لوجيس» لتأسيس كيان «برولوجيس»، أكبر شركة للخدمات اللوجستية في مجال العقارات في العالم، بقيمة سوقية بلغت 24 مليار دولار، وأصول تحت إدارتها بقيمة 46 مليار دولار.