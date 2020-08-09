شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جوزيف لافورجنا كبير الاقتصاديين في المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع تعافي اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 20% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف في تعليقات مع موقع «ياهو فاينانس»، أمس الأول الجمعة: «نمو الناتج المحلي الإجمالي 20% في النصف الثاني من 2020 يمكن تحقيقه».

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