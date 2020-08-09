«رواد الأعمال الإماراتيين» تستشرف الاقتصاد الرقمي

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تنظم جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية، المؤتمر الخليجي «استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي بعد جائحة كورونا»، والذي سيعقد عبر منصة «ZOOM» الرقمية.

وأفاد المستشار صلاح الكعبي المدير التنفيذي لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين بمناسبة تنظيم المؤتمر أن الاقتصاد الرقمي ما بعد كورونا لرواد الأعمال سيكون نقطة تحول للاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى تغيرات جذرية تلامس مختلف المجالات والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة التكنولوجيا التي سيحدثها التطور السريع لأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على استشراف المستقبل لرواد الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي من فرص وتحديات في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تحمل أساساً كبيراً في تطوير وتنمية الاقتصاد المستدام.

كما يهدف للحد من اعتماد الدولة على العائدات من صادرات النفط، والتوجه إلى تعزيز بيئة فكرية متطورة لهذا الجيل والأجيال القادمة وإعطاء الشباب فرصة لإثبات مهاراتهم في تلك التنمية لرؤية اقتصاد قادر على الاستدامة، وبتمكين رواد الأعمال بأن يكونوا رائدين في مجال الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدراتهم وتعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة.