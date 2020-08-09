شكرا لقرائتكم خبر عن ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة يرتفع 2.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة يرتفع 2.6% تاريخ النشر: 09/08/2020 استمع ارتفع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر، خلال يونيو/حزيران الماضي، مع صعود الائتمان غير المتجدد.

وكشفت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة عن ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 2.6% أو 8.9 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع تراجع بنحو 4.2% في شهر مايو السابق .

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